Real Madrid en çok etkilenen takım oldu... Fas ile Fransa arasındaki maç, La Liga'nın açılış maçında gündeme oturdu

İspanya Ligi müsabakaları başlamadan önce, Dünya Kupası turnuva takvimi üzerinde ilk doğrudan etkisini gösterdi; Real Madrid, bazı oyuncularının Amerika, Kanada ve Meksika’da devam eden Dünya Kupası’nda yer alması nedeniyle, diğer rakiplerinden farklı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

Çeyrek final kura çekiminde Fas ile Fransa’nın eşleşmesi sonucunda Real Madrid, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde en az bir oyuncusunun yer alacağını garantiledi. İbrahim Díaz’ın Fas milli takımıyla ya da Fransız üçlüsü Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni ve Ibrahima Konaté ile Real Madrid, yarı finalde temsil edilecek.

AS gazetesi'nin Pazar günü doğruladığına göre, İspanya Futbol Ligi Birliği'nin açıkladığı yönetmeliklere göre, Dünya Kupası yarı finalinde yer alan bir oyuncuyu kadrosunda bulunduran herhangi bir takım, La Liga'nın ilk haftasındaki maçının ertelenmesini talep edebilecek. Bu erteleme, Profesyonel Futbolcular Birliği ile yapılan toplu sözleşmede öngörülen dinlenme ve hazırlık süresini oyunculara sağlamak amacıyla uygulanacak.

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Böylece, 14-16 Ağustos tarihleri arasında oynanması planlanan Real Madrid-Real Sociedad maçı ertelenecek ve muhtemelen aynı ayın sonunda oynanacak.

İspanya Futbol Ligi Başkanı Javier Tebas, Dünya Kupası’nın son aşamalarında yer alan oyuncuların, turnuvadaki son maçlarının ardından üç hafta dinlenme süresi alacağını ve bunu resmi müsabakalara dönmeden önce üç haftalık bir hazırlık dönemi izleyeceğini açıklamıştı.

Ayrıca, ligin ilk haftadaki maçların çoğunun planlandığı tarihte oynanmasına olanak tanıyan bir program hazırlandığını, üç veya dört maçın ise Ağustos ayında hafta ortası günlerine ertelendiğini, ertelenen maçların ise ligin ikinci ve üçüncü haftaları arasında oynanacağını ekledi.

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Bu karardan sadece Real Madrid'in etkilenmesi beklenmiyor; zira bu takımlarda Dünya Kupası yarı finaline kalan oyuncular bulunuyorsa, erteleme kararları Barcelona'nın Athletic Bilbao ile, Atlético Madrid'in Málaga ile ve Celta Vigo'nun Osasuna ile oynayacağı maçları da kapsayabilir. İspanya Futbol Ligi, turnuvanın ilk haftasının tarihlerini resmi olarak açıklamadan önce, yarı finale yükselen dört milli takımın belirlenmesini bekliyor.

Buna karşılık, İspanyol Futbolcular Birliği, tüm takımların açılış turunu aynı tarihte oynamasını sağlamak için ligin başlangıcının bir hafta ertelenmesini önermişti; ancak lig yönetimi, başlangıç tarihini değiştirmeden turu iki farklı tarihe bölmeyi tercih etti.

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