Real Madrid, pazar günü LaLiga'da Racing Santander'i 0-3 yenerek rahat bir galibiyet aldı. José Mourinho'nun öğrencileri, Kylian Mbappé, Jude Bellingham ve Yan Diomandé'nin golleriyle ilk yarıda sonuca ulaştı. Real Madrid, 27 puanla Atlético Madrid (28) ve lider FC Barcelona'nın (30) arkasında üçüncü sırada yer alıyor.

Real Madrid'de Thibaut Courtois kaleye geri döndü. Yıldız kaleci, hastalığı nedeniyle geçen hafta 1-2 kazanılan Clásico'da forma giyememişti. Denzel Dumfries maça yedek kulübesinde başladı ve karşılaşma boyunca orada kaldı. Mourinho, hâlâ cezalı Vinícius Júnior'dan yararlanamazken Trent Alexander-Arnold'u tercih etti.

Real Madrid maça hızlı başladı ve yaklaşık on dakika sonra Matteo Prati'nin faulüyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Mbappé ağları havalandırarak üst üste beşinci maçında da en az bir gol atmış oldu.

İlk yarının ortasına bile gelinmeden Real Madrid farkı ikiye çıkardı. Mbappé, kendisini marke eden rakibinin yoğun baskısına rağmen topu Arda Güler'e aktardı. Bellingham'ın koşuya çıktığını önceden gören Arda, İngiliz oyuncuya kusursuz bir pas verdi. Bellingham, kaleci Julen Agirrezabala'yı geçip topu ağlara gönderdi: 0-2.

Maçın en güzel anı, ilk yarının bitimine on dakika kala yaşandı. Real Madrid'in kullandığı köşe vuruşu ilk bakışta sonuçsuz kalacak gibi görünüyordu ancak Diomandé devreye girdi. 19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, ceza sahasının hemen dışında önüne düşen topa kontrol etmeden sert vurdu ve üst köşeden golü buldu.

Pozisyonun az olduğu ikinci yarıda Real Madrid hiç zorlanmadı. Mourinho'nun takımı belirgin biçimde tempoyu düşürürken Racing, Kraliyet ekibini zorlayacak kaliteden yoksundu. Bitime yirmi dakika kala hakem José Luis Munuera Montero, Aurélien Tchouaméni'nin elle oynadığı gerekçesiyle Racing lehine penaltı vererek ev sahibi ekibe bir çıkış yolu sunmuş gibi göründü.

Ancak tekrar görüntülerinde topun Prati'nin ayağından değil, Fransız oyuncunun kendi ayağından sekerek koluna çarptığı görüldü. Bunun üzerine Montero kararını değiştirdi. Son bölümde Real Madrid birkaç kez 0-4'e yaklaştı ancak 16. sıradaki Racing bu golden kurtuldu.