24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Yan DiomandéGetty
Jonathan van Haaster
Çeviri:

Real Madrid, El Clásico zaferinin ardından hız kesmedi: Santander'de işi daha ilk yarıda bitirdi

Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga

Real Madrid, pazar günü LaLiga'da Racing Santander'i 0-3 yenerek rahat bir galibiyet aldı. José Mourinho'nun öğrencileri, Kylian Mbappé, Jude Bellingham ve Yan Diomandé'nin golleriyle ilk yarıda sonuca ulaştı. Real Madrid, 27 puanla Atlético Madrid (28) ve lider FC Barcelona'nın (30) arkasında üçüncü sırada yer alıyor.

Real Madrid'de Thibaut Courtois kaleye geri döndü. Yıldız kaleci, hastalığı nedeniyle geçen hafta 1-2 kazanılan Clásico'da forma giyememişti. Denzel Dumfries maça yedek kulübesinde başladı ve karşılaşma boyunca orada kaldı. Mourinho, hâlâ cezalı Vinícius Júnior'dan yararlanamazken Trent Alexander-Arnold'u tercih etti.

Real Madrid maça hızlı başladı ve yaklaşık on dakika sonra Matteo Prati'nin faulüyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Mbappé ağları havalandırarak üst üste beşinci maçında da en az bir gol atmış oldu.

İlk yarının ortasına bile gelinmeden Real Madrid farkı ikiye çıkardı. Mbappé, kendisini marke eden rakibinin yoğun baskısına rağmen topu Arda Güler'e aktardı. Bellingham'ın koşuya çıktığını önceden gören Arda, İngiliz oyuncuya kusursuz bir pas verdi. Bellingham, kaleci Julen Agirrezabala'yı geçip topu ağlara gönderdi: 0-2.

Gelecek maçlar
AEK

AEK

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

RMA

RMA

MAL

MAL

La Liga

07 Kas 2026

SAN

SAN

Maçın en güzel anı, ilk yarının bitimine on dakika kala yaşandı. Real Madrid'in kullandığı köşe vuruşu ilk bakışta sonuçsuz kalacak gibi görünüyordu ancak Diomandé devreye girdi. 19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, ceza sahasının hemen dışında önüne düşen topa kontrol etmeden sert vurdu ve üst köşeden golü buldu.

Pozisyonun az olduğu ikinci yarıda Real Madrid hiç zorlanmadı. Mourinho'nun takımı belirgin biçimde tempoyu düşürürken Racing, Kraliyet ekibini zorlayacak kaliteden yoksundu. Bitime yirmi dakika kala hakem José Luis Munuera Montero, Aurélien Tchouaméni'nin elle oynadığı gerekçesiyle Racing lehine penaltı vererek ev sahibi ekibe bir çıkış yolu sunmuş gibi göründü.

Ancak tekrar görüntülerinde topun Prati'nin ayağından değil, Fransız oyuncunun kendi ayağından sekerek koluna çarptığı görüldü. Bunun üzerine Montero kararını değiştirdi. Son bölümde Real Madrid birkaç kez 0-4'e yaklaştı ancak 16. sıradaki Racing bu golden kurtuldu.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin