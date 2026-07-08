Real Madrid efsanesinin yanında… Jesus, Portekiz için Al-Nassr’daki maaşının üçte birinden vazgeçti

Al-Nassr takımının eski teknik direktörü Portekizli Jorge Jesus, önümüzdeki dönemde ülkesinin milli takımını yönetmek için Suudi kulübündeki maaşının üçte birinden vazgeçmeye karar verdi.

Portekiz Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya'ya karşı oynanan son 16 turu maçının ardından İspanyol Roberto Martínez'in A Milli Takım teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığını duyurdu.

Portekizli "Apola" gazetesi, Jorge Jesus'un "Avrupa'nın Brezilyası"nın yeni teknik direktörü olacağını ve sözleşmesinin önümüzdeki 4 yıl süreceğini, Portekiz'in İspanya ve Fas ile birlikte ev sahipliği yapacağı 2030 Dünya Kupası'nın bitiminde sona ereceğini yazdı.

Gazete, Portekiz Futbol Federasyonu’nun şu anda tüm ayrıntıları tamamlamaya çalıştığını ve önümüzdeki Pazar gününden önce Jesus’un atanmasını resmi olarak duyurmayı umduğunu belirtti.

Jesus, diğer bazı teklifleri reddederek Portekiz milli takımını çalıştırmayı kabul etti. Ancak Suudi Arabistan Ligi’nde 12 milyon avro olan maaşının yaklaşık üçte birini alacak ve 4 milyon avronun altında bir ücretle çalışacak.

Aynı gazeteye göre, Jesus, yardımcı antrenörler João de Deus ve Fábio Jesus, kondisyon antrenörü Márcio Sampaio ile performans analistleri Rodrigo Araújo ve Gil Henrique’den oluşan teknik ekibini de beraberinde getirecek.

Buna ek olarak, Ricardo Carvalho’nun yardımcı antrenör olarak, Ricardo’nun ise kaleci antrenörü olarak görevlerine devam etmeleri bekleniyor, ancak bu durum henüz kesinleşmiş değil.

Bununla birlikte, Jorge Jesus, önümüzdeki dönemde teknik kadroya yeni bir isim eklemek istiyor: 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından futbolu resmi olarak bırakan Real Madrid efsanesi Pepe.

Pepe’nin adı, Portekizli teknik direktör José Mourinho’nun yeni teknik kadrosunda Real Madrid’e geri döneceği yönünde anılmıştı, ancak kendisi bu teklifi reddetmişti.

Jesus, Pepe’nin Portekiz Milli Takımı’nda kendisine katılmasını umuyor. Böylece, “Avrupa’nın Brezilya’sı” olarak anılan takımda 141 uluslararası maça çıkmış olmasının getirdiği engin uluslararası tecrübesinden yararlanarak, soyunma odasında otoritesini sağlamlaştırmayı hedefliyor.