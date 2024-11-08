Real Madrid efsanesinden Carlo Ancelotti'ye Arda Güler'e ilişkin zehir zemberek sözler!

Hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir dönemden geçen Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'ye yönelik eleştiriler devam ediyor.

Real Madrid'in efsane golcüsü Fernando Morientes, takımın performans ve sonuçlardaki düşüşünü analiz ederek, kulüpteki krize yol açan birkaç ana soruna dikkat çekti. Morientes’in açıklamalarında öne çıkan başlıca problemler, Toni Kroos’un yokluğunun etkisi, defans derinliği eksikliği ve Carlo Ancelotti'nin taktiksel tercihleri oldu.

Morientes’e göre, Toni Kroos’un takımdan ayrılması Real Madrid’in beklenenden fazla zorlanmasına neden oldu. Alman orta saha oyuncusunun varlığının takım için ne kadar önemli olduğunun tam olarak anlaşılmadığını ifade eden Morientes, Kroos’un eksikliğinin kadroda büyük bir boşluk yarattığını belirtti. Morientes COPE’a yaptığı açıklamada, “Orta sahanın liderlerinden birinin ilerleyişini biraz hafife aldık. Bu, defalarca tartıştığımız bir konu. Toni Kroos hakkında binlerce kez konuştuk” dedi.

Savunmada derinlik yok

Morientes, kadro derinliği konusunda da sıkıntılara dikkat çekerek özellikle savunma bölgesinde yeterli oyuncu bulunmamasının büyük bir problem olduğunu vurguladı. Real Madrid’in sakatlık veya cezalı durumlarda güvenilir dört stoperi olmadığını söyleyen Morientes, Aurelien Tchouameni’nin fiziksel olarak güçlü olmasına rağmen stoper pozisyonuna uygun olmadığını belirtti: “Takımda dört güvenilir stoper bulunmaması büyük bir handikap. Tchouameni’yi bir stoper olarak düşünemezsiniz, o büyük ve güçlü bir oyuncu ama stoperlik özel bir yetenek gerektirir”

Carlo Ancelotti’nin takım üzerindeki rolünü de ele alan Morientes, deneyimli teknik direktörün takıma uygun değişiklikler yaparak krizi çözebileceğini ancak daha fazla eylemde bulunması gerektiğini ifade ederken, “Her şeyin bir karışımı var ve benim arzum, Ancelotti’nin takımı değiştirmesi” diyerek taktiksel ayarlamalar yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Genç Yetenekler: Yeni Çözümler

Son olarak Morientes, Ancelotti’nin genç yetenekleri daha fazla değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Özellikle Endrick ve Arda Güler gibi isimlerin parlamaya başladığına dikkat çeken eski forvet, Ancelotti'nin bu genç oyuncuları daha fazla kullanması gerektiğini belirtirken, “Endrick iki dakika sahaya çıktı ve iki gol attı… Neden bir 90 dakika daha oynamasın? Arda Güler var. Takımı gözden geçirip henüz keşfedilmemiş çözümler bulmak gerekiyor” dedi.

Morientes’in bu açıklamaları, Real Madrid’in mevcut sorunlarına ışık tutarken, Ancelotti ve teknik ekibin bu sorunlarla nasıl başa çıkacağı merakla bekleniyor.