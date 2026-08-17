Manchester City'nin yıldızı Rodri, devam eden yaz transfer döneminde resmi olarak Barcelona'ya transfer olmaya yaklaştı.

Real Madrid, Rodri'nin hizmetlerini almak için oyuncuyla görüşmeler yürüttü ve oyuncu Madrid ekibine transfer olmayı kabul etti; ancak Barcelona'nın devreye girmesinin ardından rotasını beklenmedik bir şekilde değiştirdi.

Beklendiği gibi bu durum, özellikle İspanya Milli Takımı'nın kaptanıyla yaşananların ardından iki İspanyol devi arasındaki rekabetin bu sezon daha da kızışacak olması nedeniyle çok sayıda tepkiye yol açtı.

Real Madrid efsanesi Jorge Valdano, Rodri transferinin Barcelona'nın oyun tarzını çok fazla etkilemeyeceğini vurguladı.

Defensa Central ağı, Movistar ağının analisti Valdano'nun açıklamalarını yayımladı. Valdano şöyle konuştu: "Rodri transferi Barça için stratejik bir hamle; oyuncu, Flick'in ortaya koyduğu her şeye özel bir dokunuş katacak. Ancak Real Madrid'de takımın oyun tarzında bir devrim yaratır ve çevresindeki her şeyi geliştirirdi."

Ve ekledi: "Bana göre Rodri'nin Barcelona'ya katacağı değer 35 milyon euro, buna karşılık Real Madrid'in onun yüzünden kaybedeceği değer ise 40 milyon euro."

Böylece eski Arjantinli yıldız, Rodri'nin transferinin Real Madrid üzerindeki olumsuz etkisinin, sezon boyunca Barcelona'nın kendisi üzerindeki olumlu etkisinden daha büyük olacağını açıklamış oldu.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Top forvetlere daha hızlı bir şekilde ulaşırdı ve onlara daha iyi bir şekilde gelirdi. Bu tür bir etkiye sahip oyuncuların yarattığı etki, mutlaka gol sayısında görünen bir etki değildir; bilakis oyun tarzındaki bir etkidir. İşte bu oyuncu, tam da bu nedenle dünyanın en iyi oyuncusudur."