Real Madrid efsanesi ve Betfair elçisi Luis Figo, sezona hedeflediğinden uzak bir başlangıç yapan Brezilyalı oyuncu Vinicius Junior'ın en iyi seviyesine geri dönebileceğine inanıyor.

Reklam

Figo'nun Betfair'e yaptığı açıklamalar AS gazetesi tarafından yayımlandı. Figo, "Vinicius, sahip olduğu kalite sayesinde seviyesine ve statüsüne geri dönecek" ifadelerini kullandı.

Figo şöyle devam etti: "Formunun etkilenmesi doğal. Tüm büyük oyuncular en iyi performanslarını sergileyemedikleri dönemlerden geçebilir, ancak bence bunun kalitesiyle bir ilgisi yok. Eski konumuna ve alışılmış seviyesine döneceğinden eminim; yeniden fark yaratabilen bir oyuncu olacak."

Luis Figo'nun Brezilyalı yıldıza desteğini ve güvenini dile getirmesi ilk kez olmuyor. Geçtiğimiz mart ayında Vinicius, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City karşısında penaltı kaçırdığında Figo, Brezilyalı oyuncuya hemen destek vermişti.

Figo o dönem şunları söylemişti: "Vinicius'a penaltılar konusundaki tavsiyem mi? Atmaya devam etsin. Penaltıyı yalnızca kullananlar kaçırır."

Reklam Reklam

Rövanş maçında bir penaltı daha verildi ve Vinicius, tıpkı Figo'nun tavsiye ettiği gibi penaltıyı kullanıp gole çevirdi. Ardından bir gol daha atan Brezilyalı, Real Madrid'in 2-1 kazanmasını sağladı.

Related Topics

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 CEL

LaLiga'da 4 maç men cezası alan Vinicius'un yokluğunda onun yerini Yan Diomande doldurdu.

Fildişili oyuncu bu sorumluluğu üstlenmenin baskısını hissetmedi; aksine gelişimini sürdürdü ve 2000 yılında Altın Top'u kazanan Figo'ya göre bugünkü Real Madrid'in önemli bir parçası olabileceğini kanıtladı.

Reklam

Luis Figo, "Diomande, doğası gereği büyük beklentileri olan Real Madrid gibi bir kulübe adım adım uyum sağladı. Ayrıca eline geçen fırsatları da değerlendirdi. Şu anda daha düzenli forma giyiyor ve şüphesiz fark yaratabilen, hızlı ve gol yollarında etkili bir oyuncu" dedi.

Figo daha sonra Fildişili oyuncuda belki de en çok dikkatini çeken yöne, yani takım için gösterdiği fedakârlığa değindi: "İzlediğinizde teknik açıdan çok üst düzey bir oyuncu gibi görünmeyebilir, ancak son derece keskin ve direkt bir oyuncu; her zaman rakip kaleye doğru ilerlemeye çalışıyor. Ayrıca tüm Real Madrid taraftarları için önemli bir özelliğe sahip: Savunma görevlerine etkin şekilde katılıyor."

Reklam

Figo şunun altını çizdi: "Bunun Real Madrid gibi bir takım için ve genel olarak rekabet açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum."

Luis Figo, beklentilerin üzerinde performans sergileyen oyunculardan biri olan Arda Güler'in rolünü de övmeyi ihmal etmedi.

Reklam

Portekizli efsane, "Bence Güler artık kalitesini gösterdiği önemli bir rol üstleniyor. Teknik becerileri ve oyun kurmayı seven bir oyuncu olması sayesinde hücum organizasyonlarında önemli bir isim. Pek çok özelliğe sahip ve bu yüzden istikrarlı performansıyla yeteneklerini kanıtlıyor" dedi.

Luis Figo, oyuncunun performansındaki bu gelişimin arkasında teknik direktör José Mourinho'nun olduğuna inandığını belirtti.

Reklam

Figo, "Elbette bunda Mourinho'nun payı var. Real Madrid seviye açısından harika bir dönemden geçiyor ve bu, teknik direktörün kararlarından da kaynaklanıyor. Takımda yaptığı değişiklikler, oyuncular düzeyindeki bazı düzenlemelerle birlikte iyi sonuçlara yansıdı" dedi.

Figo şöyle açıkladı: "Sonuçlar, Real Madrid'in şu anda en istikrarlı ve en hazır takımlardan biri olduğunu kanıtlıyor. Bence değişen şey, tüm oyuncuların savunma görevlerine bağlılığı."

Reklam

Figo sözlerini şöyle tamamladı: "Sahip oldukları kalite düşünüldüğünde hücumda fark yaratabilmeleri doğal ve bu da takımın kolayca gol bulabilmesini sağlıyor. Bu nedenle savunmada dengeyi kurduğunuzda ve rakibe fırsat vermediğinizde, Real Madrid'in şu anda yakaladığı olumlu seri de böylece açıklanmış oluyor."