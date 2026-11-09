Real Madrid efsanesi Raul Gonzalez, Julian Calero'nun acımasızca görevden alınmasının ardından Real Oviedo'nun başına geçti

Real Madrid efsanesi Raul Gonzalez, Real Oviedo'nun yeni teknik direktörlüğüne atanmasının ardından profesyonel düzeyde A takım teknik direktörlüğüne ilk adımını atmaya hazırlanıyor. Bu şaşırtıcı atama, Asturias kulübünün kısa süre önce yeniden galibiyetler almaya başlamasına rağmen Julian Calero ile yollarını ayırma yönünde sert bir karar almasının ardından geldi.

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Grupo Pachuca'dan sürpriz teknik direktör değişikliği

İspanyol futbolunu şaşkına çeviren bir kararla Oviedo, Calero'yu teknik direktörlük görevinden alma kararı verdi. Çoğunluk hissedarı Jesus Martinez ve Grupo Pachuca yönetiminin öncülük ettiği karar, kulübün Cadiz karşısında aldığı son galibiyet göz önüne alındığında sürpriz oldu. Bu sonuç takımı yeniden üst lige yükselme yarışının tam ortasına taşımış olsa da kulüp sahipleri, bu hedeflerini sürdürebilmek için değişikliğin gerekli olduğunu düşündü.

Kulüp, haberi pazartesi günü yaptığı resmî açıklamayla doğruladı. Açıklamada, sözleşmesi normalde Haziran 2027'ye kadar süren teknik direktörün görevinden derhâl ayrılacağı belirtildi. Zorlu bir sonuç serisinin ardından takımın gidişatını daha yeni istikrara kavuşturmuş olan Calero için bu, soğuk bir veda oldu. Kulüp yönetimi nihayetinde takımı yeni bir döneme taşıyacak ismin efsanevi Raul Gonzalez olduğuna karar verdi.

Castilla'dan Oviedo'nun yükselme hayaline

AS'a göre, takımı üst lige çıkarma hedefiyle teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim Raul'dan başkası değil. Efsanevi eski forvet, Real Madrid'in altyapısı ve Real Madrid Castilla'daki gelişim odaklı görevini kısa süre önce tamamlamasının ardından, A takım düzeyinde ses getirecek bir teknik direktörlük mücadelesine hazır olarak Estadio Carlos Tartiere'ye geliyor.

Üst düzey bir kazanma geçmişine sahip Raul'u şimdi zorlu bir ilk sınav bekliyor: Halihazırda yükselme yarışındaki bir takımın başına geçip Oviedo'nun uzun zamandır beklenen La Liga'ya dönüşünü sağlamak.

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Madrid efsanesi için aile meselesi

Raul'un Oviedo'ya gelişi, kulüpte alışılmadık bir aile birlikteliği yaratıyor. Oğlu Hector Gonzalez, şu anda kulübün rezerv takımı Vetusta'nın oyuncusu. Hector, Cadiz'de geçirdiği dönemin ardından geçen yaz Asturias'ın mavi takımına katıldı ve merkez orta saha oyuncusu olarak kulüp bünyesinde yükselmeye çalışıyor. Babasının A takımın başına geçmesi, sezona kuşkusuz ayrı bir merak katacak.

Gelecek maçlar OVI Segunda Division 15:00 GIR

Raul için bu görev, futbolu bıraktığından beri beklediği fırsatı temsil ediyor. Pek çok kişi onun bir gün Bernabeu'da görevi devralacağını öngörse de Real Madrid A takımının başına geçmesinin yolu kapalı kaldı. Şimdi Segunda División'a giderek taktiksel becerisini, durmaksızın süren fiziksel ve zihinsel talepleriyle bilinen bir ligde kanıtlama fırsatı bulacak.

Girona karşısındaki ilk sınav yaklaşıyor

Yeni teknik direktör, El Requeson antrenman tesislerinde doğrudan işe koyulacağı için alışma dönemi yaşamayacak. Raul'un, takımını bu cumartesi akşamı çıkacağı kritik ilk maça hazırlamak için tam bir haftası olacak. Oviedo, Girona'yı Carlos Tartiere'de ağırlayacak. İki takımın da aynı puanda olması, bu karşılaşmayı mevcut lig sıralaması açısından özellikle önemli kılıyor. Girona, Almeria karşısında aldığı son yenilgiyi telafi etmek amacıyla Asturias'a gelecek. Bu da mücadeleyi üst lige yükselmeyi hedefleyen iki takım için belirleyici bir karşılaşma hâline getiriyor.