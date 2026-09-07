Real Madrid efsanesi Liverpool ve City'ye önerildi: Arbeloa sürprizi onu Premier Lig'e yaklaştırıyor

Premier Lig'in devlerinin kararları, tarihi ve tekrarı olmayan bir fırsatla karşı karşıya kaldıklarında dondu: Real Madrid'in yaşayan bir efsanesiyle tek bir euro dahi ödemeden anlaşma imkânı.

İngiliz TEAMtalk sitesi, aracıların efsanevi sağ bek Dani Carvajal'i, Premier Lig'e sürpriz bir transferle serbest futbolcu olarak kadroya katma ihtimalini görüşmek üzere hem Liverpool'a hem de Manchester City'ye teklif ettiğini doğruladı ve Fulham'ın da güçlü bir şekilde müzakere hattına girdiğine dikkat çekti.

Carvajal (34 yaşında), 2013 yılında Bayer Leverkusen'den dönüşünün ardından kraliyet takımının formasıyla geçirdiği 13 yılın sonunda Real Madrid'den ayrılarak bu yaz sezonu boyunca serbest futbolcu konumuna geldi. Böylece Santiago Bernabéu'da, aralarında 6 UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının da bulunduğu 26 büyük kupa kazandığı efsanevi bir kariyeri sonlandırmış oldu; bu süreçte kendini kuşağının en iyi sağ beklerinden biri ve İspanya Milli Takımı'nın direklerinden biri olarak kanıtladı.

Raporda, Carvajal'in serbest kaldığı andan itibaren birçok İspanyol kulübüyle görüşmeler yaptığı; ayrıca hem Amerika Ligi'nin hem Suudi Profesyonel Ligi'nin hem de diğer Avrupa kulüplerinin onu kadroya katmaya ilgi gösterdiği belirtildi. Ancak İspanyol milli futbolcunun en üst seviyede oynamaya devam etmeye kararlı olduğu ve sadece kariyerini sonlandırmak yerine uygun fırsatı arayarak seçeneklerini ciddiyetle değerlendirdiği vurgulandı.

Şu ana kadar en ciddi ilginin Fulham'dan geldiği görülüyor; zira Craven Cottage stadına transferi, Carvajal'i Real Madrid'deki eski antrenörü Álvaro Arbeloa ile yeniden bir araya getirebilir. Halihazırda Londra kulübünü çalıştıran ve Madrid'de birlikte çalıştıkları dönemden savunmacıyı iyi tanıyan Arbeloa, Fulham'a avantaj sağlayabilir.

Aynı zamanda, Carvajal'in tecrübesine ve liderlik kişiliğine sahip bir futbolcunun mevcut olması, onu transfer ücreti ödemeden kadrosunu güçlendirmek isteyen kulüpler için son derece cazip bir seçenek haline getiriyor. Bu da aracıları onu Liverpool ve Manchester City'ye de teklif etmeye yöneltti; zira her iki dev de önümüzdeki dönemde bek mevkiini büyük tecrübeyle güçlendirmeye ihtiyaç duyabilir.

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TEAMtalk kaynakları, Liverpool ve City'nin teklifi ciddiyetle değerlendirdiğini ancak henüz transfere resmi bağlılıklarını açıklamadıklarını doğruladı. Carvajal'in kendilerine teklif edilmiş olmasının bile, Madrid efsanesini kadroya katmaya yönelik büyük ilgiyi gösterdiği, İngiltere dışında da hâlâ büyük bir ilginin bulunduğu belirtildi. Bu da Carvajal'in nihai kararını vermeden önce elinde birçok olası hedefin bulunduğu anlamına geliyor.