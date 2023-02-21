Efsane eldiven, geçmişte yaşanan bazı olaylardan örnekler vererek ezeli rakibini eleştirdi.

NE OLDU? Barcelona'nın, Teknik Hakemler Komitesi eski başkan yardımcısı Enriquez Negreira'ya 2016-2018 yılları arasında 1,4 milyon Euro'dan fazla ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Barça, hiçbir kuralı çiğnemediklerini ve bu tür anlaşmalarla avantaj elde etmeye çalışmadıklarını iddia ediyor, ancak Madrid'in eski kalecisi Casillas, bu konuda tam olarak ikna olmadı.

NE SÖYLEDİLER: Casillas, Kings League'in yedi kişilik müsabakasına katılırken, Barça'nı eski defans oyuncusu Gerard Pique ile bu konu hakkında konuştu.

Pique, "Size bir şey söyleyeceğim, eteğimizdeki taşları dökersek neler olduğunu anlarız. UEFA ve Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in adı geçiyor..."

Kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu olan Casillas, Barça'nın 2008-09'da Chelsea'ye karşı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde kazandığı kötü şöhretli zaferini işaret ederek yanıt verdi.

Casillas, hakemlere yapılan 1.4 milyon Euro'luk ödemeye vurgu yaparak Pique'ye, "Yapmanız gereken sessiz olmak.

"Bu, insanların futbolda gördüğü en büyük soygunlardan biriydi" dedi.

BÜYÜK RESİM: Pique, Barça'nın bir zamanlar Atletico Madrid'e karşı sayılmayan bir golle La Liga şampiyonluğundan olduklarını iddia etti.

Ve ardından Casillas, birçok kritik lig ve kupa maçlarından bahsederek şüpheli kararların altını çizdi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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Getty Images

SIRADA NE VAR? Barcelona, 2022-23 sezonundaki şampiyonluk yarışında Real Madrid'in sekiz puan önünde bulunuyor.

Ve her iki takım, hem Avrupa hem de Kral Kupası'nda ilerleyişlerini sürdürüyorlar.