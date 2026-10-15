Gianni Infantino'nun Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) başkanlığına yeniden seçilme hedefi, son anda gizemli bir adayın ortaya çıkması tehlikesiyle karşı karşıya.

Önde gelen iki isim, İngiliz "Telegraph Sport" gazetesine, 18 Kasım'daki aday gösterme son tarihinden önce güvenilir bir rakip ortaya çıkarmak amacıyla Avrupa'da perde arkasında yürütülen gizli girişimleri anlattı.

İngiliz gazetesine göre, Mart 2027'deki seçimler öncesinde gelecek ay sona erecek son tarih yaklaşırken Infantino'nun "FIFA makinesini" şaşkınlık içinde bırakmak için isim büyük bir gizlilikle saklanıyor.

Infantino perşembe günü FIFA Konseyi ile kritik bir toplantıya girerken (Dünya Kupası'ndan hisse satma planı etrafındaki tartışmaların ve ABD forveti Folarin Balogun skandalının ardından yapılan ilk toplantı), odadaki bazı kişiler İsviçreli-İtalyan yöneticinin sonunda görevden uzaklaştırılabileceği konusunda ısrar etti.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 SEV

Dünya Kupası öncesinde FIFA'nın 211 üye federasyonundan yaklaşık 200'ünün rakipsiz yeniden seçilmesini desteklediği ve daha önce dokunulmaz görünen Infantino'nun konumu, özel yatırım planının küresel bir öfkeye yol açmasının ardından ilk kez kırılgan bir hal aldı.

Ancak o tarihten bu yana potansiyel rakipler geri çekildi; Infantino ise Afrika'daki tabanını güçlendirmek ve diğer ulusal federasyonlardan destek toplamak için hızla harekete geçti.

Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayipler futbolunun yönetim organı CONCACAF'ın başkanı Victor Montagliani, Infantino'nun birçok Avrupalı rakibinin ilk tercihi olmasına rağmen meydan okumak istemediğini açıkladı; Montagliani şimdi kendi federasyonunun başkanlığına yeniden seçilmeye odaklanmış durumda.

Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Katarlı Nasser Al-Khelaifi ile Infantino'nun en sert eleştirmenlerinden biri olan Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness de adaylıklarını reddetti.

Adaylar listesine Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim Al Halife, Ürdün Prensi Prens Ali bin El Hüseyin, eski Arsenal teknik direktörü ve halen FIFA'da futbol gelişiminden sorumlu başkan olarak görev yapan Arsene Wenger ile Lyon Kulübü'nün yanı sıra London City Lionesses ve Washington Spirit kadın takımlarının da sahibi olan Michele Kang eklendi.

Bazıları ise geçen ağustos ayında Infantino'nun istifasını açıkça isteyen Real Madrid efsanesi Portekizli Luis Figo'ya hayranlığını dile getiriyor.

Ancak rakip aday için destek toplamak amacıyla perde arkasında çalışanlar, kastettikleri "birleştirici" isim konusunda sessizliklerini koruyor.

Bir kaynak, bu kişinin kimliğine ilişkin soruya yanıt olarak İngiliz gazetesine şöyle dedi: "Riskler son derece büyük."

Dördüncü ve son dönemini hedefleyen Infantino'nun aşması gereken başka engeller de var. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile ilişkiler oldukça gergin; UEFA, İsviçre'de zor durumdaki başkana karşı açılan davalarda kullanmak üzere kanıt ve belgelere erişim talep ederek hukuki süreçlere hazırlanmayı sürdürüyor.

Infantino bir zamanlar, selefi Sepp Blatter etrafında kopan tartışmaların ardından FIFA'yı temizleme sözü vermişti ve FIFA'yı üst düzey yöneticilerin maaşlarını, primlerini ve tazminatlarını yayımlamaya zorunlu kılan kuralları hazırlayan bir reform komitesinin üyesiydi.

Ancak bu hafta Zürih'teki toplantısına geldiğinde (1,3 milyon sterlin değerinde bir "ikinci maaşı" usulüne uygun biçimde beyan etmediği iddiaları ortasında) rakipleri, onu görevinden uzaklaştırmakla başlayacak yeni bir temizlik sürecine bağlı kalmayı sürdürdü.