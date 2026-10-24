Real Madrid efsanesi Jorge Valdano, yarın pazar günü Spotify Camp Nou'da La Liga'nın onuncu haftasının zirvesinde Barcelona'ya karşı oynanacak olan merakla beklenen El Clásico hakkında konuştu.

Sport gazetesi, Valdano'nun Un café en las alturas programında yaptığı açıklamaları yayımladı. Valdano, Barcelona'nın büyük bir farkla en büyük favori olduğunu söyledi.

Valdano şunları ekledi: "Ancak Real Madrid herhangi bir sahada kazanabilecek bir takım, muhteşem bir kadroya sahip, fakat oyun kurma konusunda zorluklar yaşıyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Real Madrid'in ihtiyacı olan şey, topu forvetlere daha hızlı ve daha iyi bir şekilde ulaştırmak. Bunu başarırsa, Real Madrid bu sezon Avrupa'da durdurulması en zor takımlardan biri olacaktır."

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Valdano, Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'nın sergilediği yüksek seviyeye ve La Masia akademisinin değerine de değindi.

Real efsanesi şunları söyledi: "Ekonomik kriz olmasaydı Barcelona'da büyük olasılıkla göremeyeceğimiz oyuncular ortaya çıktı. Ben Cubarsí veya Yamal'dan bahsetmiyorum, çünkü onlar olağanüstü bir yeteneğe sahip. Krizin meyvesi olan başka oyuncular var."

Negreira meselesine gelince, meselenin aslında çoktan sonuçlandırılmış olması gerektiğini kesin bir dille vurgulamakla yetinerek şöyle dedi: "Mesele açık kalamaz, çünkü sürekli bir tartışma kaynağı."

Geçen sezon büyük çalkantılara sahne olan Real Madrid soyunma odası için Mourinho'nun ideal bir teknik direktör olup olmadığı sorulduğunda, Valdano olumlu yanıt verdi ve şunları açıkladı: "O güçlü ve otoriter bir liderliğe sahip; Real Madrid ile muazzam başarılar elde eden Ancelotti, Zidane ve Del Bosque'den tamamen farklı."

Valdano, 2010-2011 sezonlarında Portekizli teknik direktörle birlikte kulüpte bulundukları dönemde aralarında çıkan anlaşmazlıklar hatırlatıldığında da soruyu geçiştirmedi.

Şöyle konuştu: "İki farklı vizyonumuz vardı ve sonunda çatıştık. Zeki insanların eninde sonunda bir buluşma noktasına ulaştığını hep düşünmüşümdür, ancak bu durumda bunun her zaman gerçekleşmediğini, farklılıkların bazen ortak bir zemine ulaşmayı imkânsız kılacak kadar büyük olabileceğini fark ettim."

Valdano, Ballon d'Or'u hak eden oyuncuyu belirlemesi istendiğinde ise biraz daha kararsız kaldı ve "Beş aday var" diyerek Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi ve Rodri'nin isimlerini saydı; ancak birini diğerlerine tercih etmedi.