Real Madrid efsanesi Casillas'tan hat-trick yapan Benzema'ya övgü: "O Örümcek Adam, o bir Tanrı!"

Real Madrid'in unutulmaz kalecisi Iker Casillas, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Chelsea ağlarını üç kez havalandıran Karim Benzema için "tanrı" benzetmesi yaptı.

Takımını neredeyse tek başına tur için avantajlı konuma taşıyan Benzema, taraflı tarafsız tüm futbolseverleri kendine hayran bıraktı.

Deplasmanda Real Madrid'i yalnız bırakmayan taraftarlar ise maç bittikten sonra tribünleri terk etmeyerek Benzema'ya sevgi gösterisinde bulundu.

Karim Benzema’dan Şampiyonlar Ligi’nde üst üste ikinci hat-trick 🔥



⏳ 𝐯𝐬 PSG: 17 dakika içinde

⏳ 𝐯𝐬 Chelsea: 25 dakika içinde pic.twitter.com/nxrL8486cy — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 6, 2022

Hat-trick için kim ne söyledi?

Teknik direktör Carlo Ancelotti, Benzema için neyin değiştiği sorusuna, "Liderliği. Artık liderlik rolünü daha fazla üstleniyor. Her geçen gün daha önemli bir oyuncu haline geliyor. Sürekli kendini geliştiriyor" yanıtını verdi.

Eski takım arkadaşı Casillas ise Twitter'da yaptığı paylaşımda Benzema'yı göklere çıkardı.

"K9 Örümcek Adam. K9 Wolverine. K9 kapıcınız, K9 en iyi arkadaşınız, K9 büyükanneniz. K9 ABD başkanı. K9 paraşütle atlama eğitmeniniz. K9 şans meleğiniz, K9 bir tanrı!"

Yine bir Şampiyonlar Ligi gecesi, yine bir Karim Benzema klasiği 🌟 pic.twitter.com/rUq7X6JBGz — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 6, 2022

Övgüler bu iki isimle de sınırlı kalmadı. Luka Modric başta olmak üzere Real Madrid'in diğer oyuncuları da bu performansa kayıtsız kalamadı.

Stamford Bridge'de kendilerine ayrılan bölümü dolduran Real Madrid taraftarları uzun süre Benzema'ya tezahüratta bulundu.

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