Real Madrid, Eden Hazard'a karşılık Kovacic ile Isco'yu Chelsea'ye verecek

Uzun süredir Eden Hazard'ı kadrosuna katmak isteyen Real Madrid, Belçikalı yıldız için takas formülü buldu.

Cristiano Ronaldo'nun ayrılığından sonra Portekizli yıldızın yerini dolduramayan ve kısa süre içinde hücum hattına takviye yapmak isteyen Real Madrid, Eden Hazard için gemileri yaktı.

İspanyol devinin adı uzun bir süredir Eden Hazard'la anılırken Belçikalı yıldız da zaman zaman verdiği demeçlerde transfer için yeşil ışık yakıyordu.

Daily Mail'in verdiği habere göre Real Madrid, Eden Hazard için Chelsea'ye iki yıldızını göndermeye razı. İspanyol kulübü, Belçikalı yıldızın karşılığında Isco ve Mateo Kovacic'i İngiliz ekibine teklif edecek. Mateo Kovacic, sezon başında bir yıllığına Real Madrid'den Chelsea'ye kiralanmıştı.

Öte yandan Eden Hazard'ın sözleşmesinin bitimine bir buçuk sezon kalması, İngiliz ekibinin bu transfere olumlu bakabileceğinin sinyallerini veriyor.