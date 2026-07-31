İspanyol ekibi Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları sırasında yeni bir talihsizlik yaşadı; genç savunmacı Dean Huijsen, sağ bacağında meydana gelen hafif kas yırtılması nedeniyle sakatlar listesine dahil oldu.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre, bu sakatlığın oyuncuyu yaklaşık iki hafta sahalardan uzak tutması bekleniyor. Bu durum, takım arkadaşı Raúl Asencio'nun sakatlanmasından yalnızca birkaç gün sonra, kendisini İtalyan ekibi Fiorentina ile yarınki karşılaşmadan resmen mahrum bırakıyor.

Savunma hattındaki eksiklikler, özellikle bir grup oyuncunun farklı sebeplerle yokluğunun sürmesiyle birlikte, hazırlık döneminde Kraliyet ekibinin teknik ekibinin hesaplarını daha da karmaşık hale getiriyor.

Alman Antonio Rüdiger, kısa süre önce takımla birlikte antrenmanlara dönmesinin ardından fiziksel ve teknik hazırlığını yeniden kazanmak için rehabilitasyon programına devam ediyor. Genç Franco Mastantuono ise, kulübün mevcut transfer döneminde kiralık gönderilmesi için uygun bir seçenek araması sebebiyle onu kadro dışı bırakması nedeniyle kamptan uzak kalıyor.

Hatırlatmak gerekirse, Real Madrid şu ana kadar iki hazırlık maçı oynadı; 24 Temmuz Cuma günü Alcorcón'u 1-0 mağlup ederken, geçtiğimiz Salı günü de Leganés'i 4-1'lik skorla yendi.