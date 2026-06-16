Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps, birçok kulübün transferi için yoğun ilgi gösterdiği Les Bleus’un yıldızı Michael Oliisi’nin Bayern Münih’teki geleceği hakkında konuştu.

Olisse, Bayern Münih formasıyla oynadığı 107 resmi maçta 42 gol ve 54 asistlik muhteşem bir istatistik kaydetti. 24 yaşındaki Michael Olisse, Münih'te yıldız statüsüne yükseldi ve şu anda Dünya Kupası'na katılan Fransa milli takımının vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Piyasa değeri 150 milyon avroya ulaşmış durumda ve hâlâ artmaya devam ediyor. İki yıl önce Crystal Palace’tan Bayern Münih’e transfer olduğunda piyasa değeri sadece 55 milyon avro idi.

Fransız milli takımının teknik direktörü Didier Deschamps (57 yaşında), "Sport Bild" ve "Bild" gazetelerine verdiği röportajda şunları söyledi: "Michael Olise inanılmaz bir ilerleme kaydetti. Başlangıçta Fransız milli takımında işler biraz zor ve çetin geçti. Ancak azim ve destek sayesinde gelişti."

Avrupa’nın en büyük kulüplerinin Oliisi’yi kadrolarına katmayı çok istediği açık, ancak Bayern Münih yönetimi, özellikle de forvetin sözleşmesinin 2029 yılına kadar sürmesi nedeniyle, onu satmayı düşünmüyor bile.

Deschamps, Bayern'in tutumunu anlıyor; yükselen yıldızının şampiyon takımda emin ellerde olduğuna inanıyor.

Deschamps şöyle konuştu: “Teknik direktör Vincent Kompany, Michael’ın muhteşem yükselişinde büyük rol oynadı. Onun yönetiminde, verimlilik ve güçlü karakteriyle öne çıkan olağanüstü bir sezon geçirdi. Bayern Münih’te kalırsa parlamaya devam edecek.”

Deschamps sözlerine şöyle devam etti: “Bugün Michael dünyanın en iyi oyuncularından biri, ancak medyanın spot ışıkları ona uygun değil. Onun için önemli olan saha; hayatını orada geçirmek istiyor.”