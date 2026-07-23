Bild gazetesinin haberine göre, FC Bayern’in süperstarı yakında yeni bir ev aramaya başlamak zorunda kalacak. Zira Grünwald’daki villasının sahibi, bizzat Jerome Boateng, 24 yaşındaki oyuncuyla olan kira sözleşmesini feshetmiş görünüyor.









Ancak haberde, bunun Fransız oyuncunun Real Madrid'e transfer olacağına dair bir işaret olmadığı belirtiliyor. Zira Boateng, mülkünü kesin olarak satmak istiyor – üstelik bunu 2024'ten beri planlıyormuş. Crystal Palace'tan ayrıldıktan sonra alıcıların ilgisizliği nedeniyle Boateng'in villasında kalmasına izin verilen Olise'nin, bu nedenle Ağustos sonuna kadar evden çıkıp kendine yeni bir yer bulması gerekiyor.

Michael Olise, Real Madrid’in transfer radarında

En geç ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nın başlamasından bu yana, bu hücum oyuncusu hakkındaki transfer söylentileri giderek hız kazandı. Real Madrid'in Olise'yi kadrosuna katmaya son derece ilgi duyduğu söyleniyor; ancak FC Bayern, her yönüyle ve kamuoyuna açık bir şekilde bu oyuncunun satılık olmadığını her zaman vurguladı.

Dünya Kupası süresince takım arkadaşı Kylian Mbappé’nin, Olise’ye İspanya’nın başkentine transfer olması için defalarca ikna çabasında bulunduğu ve Olise’yi adeta “baştan çıkardığı” iddia ediliyor. Olise’in kendisi ise Equipe Tricolore’nin bazı oyuncularını transfer niyetinden haberdar etmiş. Ancak tüm bunlar sadece boş laftan ibaret gibi görünüyor, zira şu anda Real Madrid’in kendisi bile Olise’i en azından bu yaz transfer döneminde kadrosuna katabileceğini düşünmüyor.

The Athletic ve Mundo Deportivo da son zamanlarda, 200 milyon avroyu açık ara aşacak bir Olise transferini Real Madrid'in kurum içinde “neredeyse imkansız” olarak nitelendirdiğini aynı şekilde bildirdi. Bunun bir nedeni de, Sky’a göre Olise’nin şu anda Almanya’nın rekor şampiyonundan ayrılmayı planlamaması olabilir.

FC Bayern’de de Olise’yi takımda tutma ve 2029’a kadar süren sözleşmesini erken uzatma yönünde net bir istek var. Bu amaçla, duyumlara göre kulüp cüzdanını iyice açarak, hücum oyuncusunun yıllık maaşını tahmini 14 milyon avrodan yaklaşık 25 milyon avroya çıkarmayı planlıyor.

Fransız oyuncunun Münih ekibi için ne kadar değerli olduğu tartışılmaz. Münih formasıyla geçirdiği ilk iki sezonda 107 maçta 96 gol katkısı sağladı. Ayrıca Olise, Dünya Kupası'nda yedi asistle göz doldurdu; bu aynı zamanda bir rekor anlamına geliyor. Daha önce hiçbir oyuncu bir Dünya Kupası'nda bu kadar çok gol pası vermemişti; bu rekorun sahibi, 1970 Dünya Kupası'nda altı asist yapan Brezilya efsanesi Pele idi.

Michael Olise: FC Bayern Münih ve Fransa milli takımındaki istatistikleri

Takım Maçlar Goller Asistler Toplam Puan FC Bayern 107 42 54 96 Fransa 25 7 10 17



