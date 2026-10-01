Real Madrid'e şok: İspanyol yetkiliden bomba açıklama: Negreira davası zaman aşımına uğradı

İspanya Futbol Antrenörleri Ulusal Eğitim Merkezi Başkanı Miguel Galan, Real Madrid'in gönderdiği belgelerin alınmasının ardından Avrupa Birliği'nin Negreira davasında attığı son adımın önemini küçümsedi.

Sport gazetesi, belgelerin teslim alınmasının dosyanın yeniden açılması anlamına gelmediğini vurgulayan Miguel Galan'ın açıklamalarını yayımladı.

Real Madrid, yaklaşık 500 sayfadan oluşan bir dosya sundu ve açıklamasında, Avrupa Futbol Federasyonu'nun daha önce başlattığı disiplin işlemlerinin derhal yeniden devreye alınmasını talep etti.

Galan'a göre, Avrupa kurumu şu anda Real Madrid'in gönderdiği materyalleri aldığını teyit etmekle ve müfettişlerinin bunları devam eden soruşturma kapsamında değerlendireceğini belirtmekle yetiniyor; yeni bir suçlama duyurusu yapmadan ya da davanın esasına ilişkin bir karar almadan.

Galan, Barcelona kulübünün bizzat kendisinin, Avrupa Birliği soruşturmasının 2023 yılında başladığını ve hiçbir zaman kapatılmadığını vurguladığını belirtti; bu nedenle, kendi görüşüne göre Real Madrid'in sunduğu belgenin soruşturmanın yeniden devreye alınması anlamına gelmediğini düşünüyor.

Yetkili, analizinde yasal sürelere odaklanıyor. İspanya'da, 10/1990 sayılı Kanun'un 80. maddesinin, son derece ağır ihlaller için zaman aşımı süresini üç yıl olarak belirlediğini hatırlatıyor; bu da onu, bu rejime tabi olaylar bakımından davanın zaman aşımına uğradığını değerlendirmeye yöneltiyor.

Avrupa düzeyinde ise Galan, "maç manipülasyonu, dolandırıcılık, rüşvet veya yolsuzluk varlığının kanıtlanmadığını" ve dolayısıyla Avrupa Futbol Federasyonu'nun disiplin talimatlarına göre bu fiillerin zaman aşımına tabi olmamasına ilişkin istisnanın uygulanamayacağını düşünüyor.

Buna dayanarak, geçerli olan sürenin genel 5 yıllık süre olduğunu ve bu sürenin, zaman aşımını usulüne uygun biçimde kesecek işlemler yapılmadan dolduğunu, dolayısıyla disiplin davasının Avrupa Birliği düzeyinde de zaman aşımına uğradığını vurguluyor.

Galan sözlerini şöyle noktalıyor: "Belgelerin yalnızca teslim alınması bu fiillerin hiçbirini kanıtlamaz ve kendi başına zaman aşımının aşılmasına imkân vermez. Dolayısıyla, gerektiğinde davanın sona erdiğinin ilan edilmesi gerekir."



