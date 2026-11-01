İspanya La Liga'da gol krallığı ödülü "Pichichi" için mücadele kızıştı. La Liga müsabakalarının sezonun ilk üçte birini geride bırakmaya yaklaşmasıyla birlikte Raphinha, Kylian Mbappé ve Lamine Yamal'dan oluşan üçlü, kendini gol krallığı listesinin zirvesine taşıdı. Bu, her geçen haftada şiddeti artan, sonucu belirsiz bir rekabet.

Brezilyalı Raphinha, milli maç arası döneminde sakatlık yaşamasına rağmen gol sayısını 15'e çıkararak krallık yarışında zirvede yer alıyor. Sakatlığın ardından hızla gol atmaya geri döndü ve takımıyla dikkat çekici bir hücum performansı sergilemeyi sürdürdü.

Fransız Kylian Mbappé ise 12 golle ikinci sırada bulunuyor. Sevilla ve Barcelona maçlarında birer gol atarak gol hanesini güçlendiren Mbappé, Racing Santander karşısında da fileleri havalandırmayı sürdürdü; karşılaşmada skoru açmak için yalnızca 11 dakikaya ihtiyaç duydu.

Üçüncü sırada ise genç İspanyol Lamine Yamal yer alıyor. Deportivo Alavés filelerine iki gol atarak yarışa güçlü bir dönüş yapan Yamal, ligdeki gol sayısını 10'a çıkardı. Böylece Mbappé'nin yalnızca iki gol gerisine yaklaşarak ilk iki sıradaki isimlerin üzerindeki baskıyı sürdürdü.