Manchester United A takımında tek bir maça bile çıkmayan JJ Gabriel'in transferi ortalığı ayağa kaldırdı. Bir efsaneyi uğurlar gibi hazırlanan veda videosu, büyük bir medya gürültüsü ve bir Madrid efsanesinden sert bir uyarı: "Yeteneği daha başlamadan yok etmeyin."

Reklam

Real Madrid'in eski oyuncusu Fernando Morientes, Real Madrid'in genç oyuncu JJ Gabriel'i kadrosuna katmasının risklerine karşı uyardı: "Bu gençleri yanıltmamak önemli."

Eski İspanyol santrfor, "El Partidazo de COPE" programında, genç oyuncunun Manchester United'dan transferini çevreleyen abartılı medya gürültüsünün risklerini değerlendirdi.

Real Madrid'in Manchester United'dan JJ Gabriel'i kadrosuna katması futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Juanma Castaño ve Fernando Morientes, bu genç oyuncuyu çevreleyen koşulları ve devasa beklentileri masaya yatırdı.

İspanyol gazeteci Juanma Castaño, oyuncunun henüz Manchester United A takımında forma giymemiş olmasına rağmen hazırlanan veda videosuna şaşırdığını dile getirdi ve şu yorumu yaptı: "United'a veda videosunu izlediğimde şöyle düşündüm: Ama daha A takımda forma bile giymedi. Sanki bir Manchester United efsanesi bize veda ediyor gibi."

Reklam Reklam

Juanma Castaño, genç oyuncu hakkında konuşulan her şeyi "biraz abartılı" olarak nitelendirdi.

Related Topics

Fernando Morientes ise bu tür durumların barındırdığı risklere dair daha derin bir analiz yaptı. Eski santrfora göre asıl sorun, "oyuncuları yanıltmak ve oyuncunun imajını gerçekte olduğundan farklı göstermek".

Morientes'in analizine göre bu tür transferler bir "macera" olarak ele alınmalı ve beklentiler en başından itibaren yönetilmeli.

Reklam

Morientes, kulübün oyuncuya ve ekibine karşı açık olmasının önemini vurgulayarak "Seninle anlaştıysak, bu adım adım gelişmen içindir" dedi. Deneyimli isim, oyuncuya "başarılı olamayıp ayrılmak zorunda kalan ya da başarılı olup yerini adım adım inşa etmek zorunda kalan oyunculardan örnekler göstermek" gerektiğini belirterek "Şu anda bu onda yok" ifadesini kullandı.

Real Madrid'in eski santrforu, bu ilk aşamanın iyi yönetilmemesinin doğuracağı sonuçlara karşı uyardı. Genç oyuncuları yanıltmamanın önemini vurgulayan Morientes, onları daha sonra sıfır noktasına geri döndürmenin zor olduğunu belirterek psikolojik boyuta ve genç yeteneklerin gelişimine odaklandı.

Reklam

"El Partidazo de COPE" programının yorumcusuna göre işin anahtarı, futbolcuyu aşırı baskıdan korumak ve sportif eğitimindeki temel aşamaları atlamadan tüm potansiyelini geliştirebilmesi için alçakgönüllü kalmasını sağlamak.

Morientes, Real Madrid'in olağanüstü ama henüz yolun başındaki bir yetenekle karşı karşıya olduğunu, en büyük hatanın ise oyuncunun daha başlamadan zirveye ulaştığını hissetmesi olacağını düşünüyor.

Reklam

Genç yaşta Real Madrid büyüklüğünde bir kulübe transfer olmak altın bir fırsat olabilir, ancak akıllıca ve sakin bir şekilde yönetilmezse aynı zamanda ağır bir yüke de dönüşebilir.

Morientes, sahalardaki uzun tecrübesine dayanarak konuştu. Büyük baskı ve beklentilerin genç bir oyuncunun kariyerini nasıl etkileyebileceğini, alçakgönüllülüğün ve adım adım çalışmanın parlayan bir yetenekle erken sönen bir yetenek arasındaki farkı nasıl yaratabileceğini bizzat yaşadı.

Reklam

Eski santrfor, Real Madrid'in şu anki görevinin oyuncuyu yalnızca teknik açıdan geliştirmekle sınırlı olmadığını, onu psikolojik olarak korumayı, medya gürültüsünden uzak tutmayı ve acele etmeden olgunlaşması için yeterli zamanı tanımayı da kapsadığını düşünüyor. Zira Bernabéu'da A takıma uzanan yol uzun ve zorlu. Bu süreç büyük bir sabır ve oyuncunun medyada ve sosyal medyada hakkında söylenenlerle uğraşmak yerine antrenmana ve gelişimine odaklanmasına yardımcı olacak bir ortam gerektiriyor.