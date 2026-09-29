Rafinha'nın Brezilya-Avustralya maçındaki sakatlığı Katalonya çevrelerinde sessiz karşılanmadı; zira Barcelona'nın yıldızı, sağ uyluk kasında ağrı hissetmesi nedeniyle karşılaşmanın devre arasında sahayı terk etmek zorunda kaldı. Öyle ki kulüp, uluslararası ara döneminde oyuncunun ülkesinin milli takımıyla oynadığı maçları büyük bir dikkatle takip ediyordu.

İlk dikkat çekici tepki, Barcelona'nın haberlerini ve maçlarını yorumlamasıyla tanınan en önde gelen medya seslerinden biri olan İspanyol gazeteci Alfredo Martínez'den geldi. Onda Cero radyosunda görev yapan Martínez, Real Madrid'in eski, Brezilya Milli Takımı'nın ise mevcut teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin gözleri önünde Raffinha'nın sakatlanarak oyundan çıkmasını yorumlama fırsatını kaçırmadı.





"Ancelotti'den bir büyük hizmet daha"

Martínez, "X" platformundaki hesabından şunları yazdı: "Görünüşe göre Raffinha, Brezilya maçında uyluk ağrısı nedeniyle oyundan alındı. Ancelotti'den bir büyük hizmet daha... Ders almıyorlar."

"Bir büyük hizmet daha" ifadesi, Ancelotti'ye yönelik açık bir alaycılık taşıyor; bu, Raffinha'nın Barcelona'dan yokluğunun, İtalyan teknik adamın iki dönem çalıştırdığı ve Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmaya geçmeden önce birçok kupa kazandığı Real Madrid'in çıkarına olduğuna bir gönderme.

Martínez'in Barcelona haberlerini yakından takip etmesi göz önüne alındığında, ifadesi açık bir Katalan bakış açısıyla geldi; özellikle de Raffinha'nın sezon başında takımın en önemli silahlarından biri hâline gelmesi, olası yokluğunun ise Hansi Flick önderliğindeki teknik ekip için gerçek bir endişe kaynağına dönüşmesi nedeniyle.

Barcelona bu senaryodan korkuyordu

Raffinha'nın Brezilya ile sakatlanma korkusu, uluslararası ara dönem başlamadan önce zaten mevcuttu; özellikle oyuncunun milli takımdaki geçmiş dönemlerinde yaşadığı sakatlıklar dikkate alındığında. Bu durum, Brezilya kampına gelişinden itibaren maçlarının Barcelona'nın gözü önünde geçmesine yol açtı.

Endişeler yolculuğun uzunluğu ve maçların yoğunluğuyla sınırlı kalmadı; oyuncunun bu sezon Barcelona için taşıdığı büyük önem göz önüne alındığında, alacağı dakika sayısına kadar uzandı. Ardından bu endişe, Avustralya karşısında uyluk ağrısı nedeniyle oyundan çıkmasıyla gerçeğe dönüştü.

Sakatlık son derece hassas bir zamanda geldi; zira Raffinha sezona olağanüstü bir şekilde başlamış ve gerek gol ortalaması gerekse pozisyon üretme ve ileri hatta birden fazla mevkide hareket etme yeteneği sayesinde Flick'in kadrosundaki en önemli hücum unsurlarından biri olarak kendini kabul ettirmişti.

Oyuncu, oyundan çıkmadan önce Brezilya adına penaltıdan bir gol kaydetmeyi başardı, ancak sahaya









ikinci yarının başında dönmedi ve yerine Endrick oyuna girdi.