İspanya Futbol Federasyonunun çarşamba akşamı açıkladığı üzere Vini Jr., FC Villarreal karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle dört maç men cezası aldı. Brezilyalı oyuncu böylece LaLiga'da ancak kasım ayındaki millî maç arasından sonra forma giyebilecek ve 25 Ekim'de FC Barcelona ile oynanacak El Clasico'yu da kaçıracak.

Ceza iki bölümden oluşuyor. Vinicius, rakip oyuncu Nathan Saliba'yı saçından çektiği için iki, hakem Isidro Diaz de Mera'ya yönelik saldırgan davranışları nedeniyle de iki maç men cezası aldı. İnternette dolaşan bir videonun gösterdiği üzere, Bernabeu'da saha içinden stadyumun koridorlarına giderken yaşadığı öfke patlaması da cezada rol oynamış olabilir. Kırmızı kartın ardından Endrick onu sakinleştirmeye çalışsa da Vinicius, VAR monitörünün arkasında bir LaLiga çalışanını iterek kenara çekti.

Ancak Real, millî maç arasına kadar Vinicius'tan tamamen yoksun kalmayacak. Ceza, Real'in çarşamba günü AS Roma, sonraki hafta ise RB Leipzig ile karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi'nde geçerli değil.

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Vinicius Junior formsuz: İstatistikleri nasıl?

Vinicius, bu arada hatalı davranışı nedeniyle takımından ve Real taraftarlarından açıkça özür diledi, ancak bu, cezayı önlemesine yetmedi. Öte yandan bu sezon sahada da işler yolunda gitmiyor. Kısa süre önce sözleşmesini yıllık 25 milyon avro olduğu öne sürülen bir maaşla 2032'ye kadar uzatan oyuncu, şu ana dek dokuz maçta yalnızca bir gol ve üç asist kaydetti.

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Teknik direktör Jose Mourinho, 26 yaşındaki oyuncunun formsuzluğuna Villarreal karşısında yeni transfer Yan Diomande'yi sol kanatta tercih ederek tepki vermişti. Galibiyet golünü de eski Leipzigli oyuncu attı. Vinicius ise Roma'da yeniden ilk 11'de görevlendirildi.