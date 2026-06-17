Real Madrid’e bir tokat… “UEFA” kuralları, Barcelona’yı Avrupa’daki ölüm cezasından kurtardı

Real Madrid’in umutlarına ağır bir darbe vuran Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), José María Enríquez Negreira’ya yapılan tartışmalı ödemeler konusunda Barcelona’ya karşı herhangi bir disiplin işlemi uygulayamayacağını açıkladı. Bu durum, tarihi rakibinin Avrupa kupalarından men edilmesini umut eden “Kraliyet Kulübü” için büyük bir darbe oldu.

Real Madrid, Barcelona’nın eski Hakem Komitesi Başkan Yardımcısı’na çeşitli kuruluşlar aracılığıyla yaptığı “uzun süreli, belirsiz ve gerekçesiz ödemeler”e dair kanıtları içeren kapsamlı bir dosyayı UEFA’ya resmen sunduğunu duyurdu ve disiplin işlemlerinin derhal yeniden açılmasını talep etti. Ancak gelen yanıt, kulübün umutlarını boşa çıkardı.

İspanyol “Mundo Deportivo” gazetesine göre, Avrupa Disiplin Kanunu uyarınca, yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık ve maç sonuçlarının manipülasyonu suçları, diğer çoğu ihlalin aksine zamanaşımına uğramaz. Bununla birlikte, UEFA 2023 yılında İspanya’daki cezai işlemler sona erene kadar herhangi bir karar almayacağını açıklamıştı ve şu ana kadar bu tutumunu sürdürüyor.

UEFA'nın müdahale etmesi neden zor?

Dava, 2001 ile 2018 yılları arasında Barcelona yönetimine yapılan 7,3 milyon avroluk ödemelerle ilgili olsa da, UEFA'nın tüzüğü ve disiplin kuralları belirli zaman dilimlerine bağlıdır ve işlemler genellikle İspanya'daki ceza davasındaki gelişmelere bağlıdır.

İspanya düzeyinde ise, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) yönetmeliklerinde yer alan zamanaşımı süresi (çok ciddi ihlaller için 3 yıl, ciddi ihlaller için 1 yıl), bunca yılın geçmesinden sonra herhangi bir yerel cezanın uygulanmasını neredeyse imkansız hale getiriyor.

Real Madrid, bu davanın Avrupa Şampiyonlar Ligi’nden olası bir men de dahil olmak üzere ağır Avrupa cezalarını gerektiren organize bir yolsuzluk olduğunu ısrarla savunuyor; ancak UEFA, nihai bir İspanyol mahkeme kararı beklenirken temkinli tutumunu sürdürüyor.