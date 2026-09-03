"Real Madrid'e bir şartla dönerim": Modric'ten "50 yaşında Cristiano", Mourinho ve Negreira davası hakkında güçlü mesajlar

Milan oyuncusu Luka Modric, hâlâ Real Madrid taraftarı olduğunu ve öyle kalacağını vurgularken, çocukluğundan beri şu anki takımına duyduğu büyük sevgiyi de dile getirdi.

Modric, "As" gazetesine verdiği geniş kapsamlı röportajda şunları söyledi: "Kendimi iyi hissediyorum. Milano'daki hayatımdan son derece mutluyum. İlk günden itibaren kulüpten ve taraftarlardan sıcak bir karşılama gördüm, bu da beni mutlu ediyor. Şehir çok güzel, Madrid'den farklı ama ben burayı da seviyorum. Buradaki zamanımdan keyif alıyorum ve mutluyum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Real Madrid tarihin en büyük takımı, Milan ise büyük bir takım; Kraliyet kulübünden sonra Avrupa kupalarını en çok kazanan ikinci takım ve bu da onun büyüklüğünün bir kanıtı. Uzun zamandır kupa kazanamadıkları doğru ama hâlâ köklü bir geçmişe sahip tarihi bir kulüp ve tek ihtiyaçları, 90'lı yıllarda, yeni binyılda ve sonrasında bulundukları seviyeyi yeniden yakalamak."

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz.

Luka sözlerini şöyle sürdürdü: "İtalya Hırvatistan'a yakın olduğu için birçok İtalyan futbol maçını izleyerek büyüdüm ve onları büyük bir tutkuyla takip ediyordum, çünkü o dönemde belki de dünyanın en güçlü ligiydi, tıpkı şu anda Premier Lig'in olduğu gibi ve içinde muhteşem oyuncular vardı. Milan çocukluğumda favori takımımdı, hayran olduğum takım. Sonuçta yolumun beni buraya getireceğini asla tahmin etmemiştim ama hayat bize sürprizler saklıyor ve işte buradayım."

Ancelotti'nin Modric'e tavsiyesi

Ancelotti'nin kendisine Milan hakkında söylediklerine dair ise şöyle yanıt verdi: "Madrid'deyken bazen Milan hakkında konuşurduk ve bana Milan ile yaşadığı deneyimi ve hikâyesini anlatırdı. Madrid'de devam etmeyeceğimi ve kendisinin de devam etmeyeceğini öğrendiğinde beni aradı. Birkaç gün sonra beni aradı, çünkü Milan'ın durumundan haberdardı; benim hakkımda ona sormuşlardı."

41 yaşına ulaştıktan sonra futbolu bırakması konusunda ise şunları söyledi: "Öyle görünüyor ki, insan belli bir yaşa geldiğinde emekli olup kenara çekilmesinin daha iyi olduğuna dair yaygın bir düşünce var, ama ben kendimi iyi hissettiğim sürece bu şekilde görmüyorum, çünkü bu benim hayatım. Yaptığım işi seviyorum; futbolu gerçekten seviyorum, mutluyum ve keyif alıyorum. Bu işi 30 yılı aşkın süredir yapıyorum, altı yaşında bir çocukken başladım ve diğer işler gibi çok uzun süremeyeceğini biliyorum." Şunları da ekledi: "Ama benim için bu bir iş değil, sevdiğim bir şey. Sevdiğin bir şeyi yaptığında onu iş olarak görmezsin. Her gün keyif aldığım bir şey ve kendimi iyi hissettiğim, benden isteneni ya da yapmam gerekeni yapabildiğimi gördüğüm sürece devam etmek istiyorum. Bu ne kadar sürecek? Sonun yaklaştığını biliyorum ama bu yıl mı yoksa gelecek yıl mı olacak bilmiyorum."





Getty Images





Cristiano Ronaldo bir fenomen ve yırtıcı bir canavar

Modric, Cristiano Ronaldo ve 1000 gole ulaşma ihtimali hakkında bir soru aldı ve şöyle dedi: "Hayır, hayır. Cristiano muhteşem bir oyuncu; bir fenomen, yırtıcı bir canavar ve bu rakama ulaşacağından hiç şüphem yok. Yaptığı her şey, yapmaya devam ettiği her şey, mücadele etme şekli ve maç maç elinden gelenin en iyisini ortaya koyması hayranlık uyandırıcı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Real Madrid'de birlikte başardıklarımız nedeniyle ona özel bir sevgi besliyorum, bu yüzden bu rakama en kısa sürede ulaşmasını diliyorum. Ama önünde en az bir yıl daha var ve dediğim gibi eminim ki bunu başaracak. Bu inanılmaz bir şey. Ne kadar süre daha oynamak isteyeceğini bilmiyorum ama elli yaşına kadar devam etmek istese bile gol atmaya devam edecek. Gol atma konusundaki yeteneği muhteşem ve her şeyin ötesinde kişiliği, inancı ve kendine olan güveni; tüm bunlar inanılmaz."

Ronaldo önderliğindeki Portekiz karşısında Dünya Kupası'ndan elenmeleri hakkında ise şu yorumu yaptı: "Çok üzücü bir yenilgiydi. Bence harika bir maç çıkardık ve özellikle ikinci yarıda Portekiz'den daha iyi takımdık, maçı erken bitirebilirdik. Teknolojiye gelince, bence bazı açılardan futbola faydalı ama kimin daha güçlü olduğunu belirlemek ya da buna benzer şeyler için kötü ve seçici bir şekilde kullanıldığını düşünüyorum. Bu konularda konuşmayı sevmem ama o maçta mesele sadece son golle ilgili değildi, penaltıyla da ilgiliydi."

26 Eylül'deki İspanya-Hırvatistan maçı ve bu maçta oynama ihtimaline dair ise Luka şunları söyledi: "Öncelikle karar vermem ve federasyonla, henüz işe yeni başlayan yeni teknik direktörle konuşmam gerekiyor. Aramızda mükemmel bir ilişki var. Milli takım kariyerime onunla 21 yaş altı takımında başladım. Beni A Milli Takım'a ilk çağıran Zlatko Kranjcar'dı, ama Dünya Kupası'ndan sonra şu anki teknik direktör olan Slaven Bilic geldi ve birçok başarı elde ettiğimiz altı yılı birlikte geçirdik."

Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşü

Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşü hakkında şunları söyledi: "İlk birkaç maçtan bile bu Real Madrid'in farklı olduğunu görebilirsiniz, korkutucu bir Real Madrid ve bu hoşuma gidiyor. Bence Mourinho'yu göreve getirmek kulüp açısından çok akıllıca bir karardı, çünkü takım ve her şey göz önüne alındığında bu görev için en ideal seçim o."

Sözlerine şöyle devam etti: "Kulübü çok iyi tanıyor, bir kazanan ve harika bir kişiliğe sahip. Ona karşı özel bir takdirim var, çünkü beni buraya getiren o oldu ve buraya katılmamdaki en önemli etken o. Kulübe 'Ya onu isterim ya da başka kimseyi' dedi. İşte bu yüzden ona tüm bu sevgi ve saygıyı besliyorum. Tek pişmanlığım, onunla daha uzun süre çalışmamış olmam."

Şunları da vurguladı: "Onunla bir yıl çalıştım ve işimi en iyi şekilde nasıl yapacağımı, nasıl mücadele edeceğimi, elimden gelenin en iyisini nasıl ortaya koyacağımı çok şey öğrendim. Maçlara hazırlanma şekli muhteşemdi. Sahaya çıktığımda ne olacağını tam olarak bilerek çıkardım. Bence o en ideal seçim ve Real Madrid taraftarına çok mutluluk getirecek, Real Madrid tüm turnuvalarda çok tehlikeli bir takım olacak."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Mourinho benim için özel, çünkü beni transfer etmek için verdiği mücadele; bu unutulmaz bir şey. Onun için her şeyi yaparım. Çok sık konuşmasak da bazen mesajlaşıyoruz, ama ona her zaman başarılar diliyorum. Bence doğru yerde, çünkü dünyanın en iyi kulübünde ve o tarihin en iyi teknik direktörlerinden biri. Bu ortaklık mükemmel ve kesinlikle diğer takımları endişelendirecek."

Taraftar sevgisi Modric'in en büyük başarısı

Real Madrid taraftarına vedası hakkında Modric şu yorumu yaptı: "Birçok kupa kazanmış olmama rağmen en büyük başarım olarak Real Madrid taraftarının sevgisini görüyorum. Bu büyük sevgiye duyduğum minnettarlığı ifade edecek doğru kelimeleri bulmakta zorlanıyorum. Bunu ilk günden itibaren, hatta geldiğimdeki o bir nebze zor dönemde bile hissettim. Tribünlerde ve sokaklarda insanların bana olan sevgisini hissettim ve bu sevgi zamanla daha da güçlendi. Benim için bu, herhangi bir kupadan daha önemli."

Şampiyonlar Ligi'nde La Liga'dan daha fazla kupa kazanması ve bunun meşhur Negreira meselesiyle ilişkisi hakkında Modric şunları söyledi: "Şey, bilmiyorum. Gerçekten alışılmadık bir durum. Bunun hakkında uzun uzun konuşmayacağım, çünkü bunu sevmiyorum. Benim dönemimde neden İspanya Ligi kupalarından daha fazla Şampiyonlar Ligi kazandık? Bence bunun sebebi, günlük işlere odaklanmamamızdı; hataları düzeltmek için bol bol vaktimiz olduğunu düşünürdük, oysa Şampiyonlar Ligi'nde herhangi bir tökezlemeyi kaldıramayacağımızı biliyorduk."

Sözlerine şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi'nde yaptığımızı yaptık, çünkü başarısızlığın turnuvadan elenmek anlamına geldiğini biliyorduk. İspanya Ligi'nde ise her zaman kayıp puanları telafi edebileceğimizi düşünürdük, ama Barcelona çok güçlüydü ve buna izin vermedi. İşte bu yüzden, o dönemde İspanya Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'ne kıyasla daha az kupa kazandığımızı düşünüyorum ama hiçbir şeyi değiştirmezdim."

Negreira meselesi hakkında konuşmaya şöyle devam etti: "Elbette bu normal değil, ama bu konuyu pek takip etmiyorum. Normal değil, ama daha fazla lig kupası kazanamadığımız için bir kısım sorumluluğu bizim de üstlendiğimizi düşünüyorum."





Getty Images





2018'de Ballon d'Or

2018 yılında Cristiano ve Messi'nin Ballon d'Or üzerindeki hegemonyasını kırması hakkında Modric şunları söyledi: "Evet, bu inanılmaz bir şey, gelmiş geçmiş en büyük bireysel ödül, ondan daha büyüğü yok. Üstelik Cristiano Ronaldo gibi olağanüstü oyuncuların bulunduğu bir çağda, hatta her yıl bu ödül için yarışan Neymar ve Karim Benzema gibi başka büyük oyuncuların ve daha nicelerinin varlığında kazanmak. Onu kazanmak muhteşem bir duyguydu. Bu ödülü kazanan oyuncuların listesini gördüğümde, Ballon d'Or'a sahip olduğum için büyük bir mutluluk ve tatmin hissediyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca küçük bir ülkeden gelmek, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa gibi büyük ülkelerden gelen oyunculara kıyasla bizim için her zaman çok daha zor; iki kat çaba göstermemiz gerekiyor. Bu duygu, bu ödülle daha da gurur duymamı sağlıyor. Ama her zaman söylediğim gibi, en önemli şey takımdır ve bu değişmez. Bu, Real Madrid ile ve her şeyden önce Hırvatistan ile geçirdiğim özel sezonun harika bir takdiri; bu yüzden son derece mutluyum."

Bu yıl kimin kazanacağı sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Açıkçası bilmiyorum ve kimseyi anmak ya da kimin daha çok hak ettiğini belirlemek istemiyorum. İnsanlar oy verip kazananı belirliyor. Real Madrid'den ve diğer takımlardan birçok aday var. Kimin kazanacağını göreceğiz; isimlere girmek istemiyorum."

Mbappe, Bellingham ve Vinicius hakkında ise şunları söyledi: "Onlar harika. Vinicius'un kulüple sözleşmesini yenilemesinden son derece memnunum; sunduğu her şey göz önüne alındığında, bunu yapmasaydı iyi bir şey olmazdı. Kylian muhteşem: gol atmadaki rahatlığı, hızı ve çevikliği inanılmaz. Ama bana en yakın olanı Jude, çünkü o da benim gibi bir orta saha oyuncusu."

Bellingham bir kaptan olabilir

Sözlerine şöyle devam etti: "Evet, Bellingham bir kaptan olabilir. Bernabeu taraftarı onun sahadaki fedakârlığını ve sadakatini takdir ediyor, çünkü elinden gelenin en iyisini ortaya koyuyor. Sadece yeteneğini değil, iş ahlakını da takdir ediyorlar. Dünya Kupası'nda yaptıkları ve bu yılki başlangıcı muhteşem; umarım bu şekilde devam eder."

Futbolu bıraktıktan sonra herhangi bir görevde Real Madrid'e dönme ihtimali hakkında ise Modric şöyle konuştu: "Bunun olmasını dilerim. Real Madrid benim evim ve her zaman öyle kalacak. Orada yaşadıklarım nedeniyle her zaman bir Madridista olacağım. Onlar hayatımın hem mesleki hem de kişisel açıdan en güzel yıllarıydı. Bir gün geri dönmeyi umuyorum, ama hangi rolde olacağını göreceğiz. İşini iyi yapmayı ve faydalı olmayı seven bir insanım. Real Madrid'e sadece adım için, ne yaptığımı gerçekten bilmeden orada bulunmak için dönmem. Böyle bir işi yapamam. Eğer dönersem, faydalı, önemli ve yaptığım her şeyde temel bir oyuncu olmak isterim."

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz.



