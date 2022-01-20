Büyük umutlarla transfer edildiği Real Madrid'de bekleneni bir türlü veremeyen Eden Hazard, 2022 Dünya Kupası'ndan önce form tutmak için ara transfer döneminde Real Madrid'den ayrılabilir. Chelsea'den 160 milyon avro karşılığında transfer edilen Hazard, yaşadığı sakatlıkarın etkisiyle büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.

2018-2019 sezonunu şampiyon Barcelona'nın 19 puan gerisinde tamamlayan Real Madrid'in yeni Cristiano Ronaldo olması beklentisiyle kadrosunu kattığı Hazard, Real Madrid'e transdfer olmayı çok istemişti. Üst düzey yeteneği ve skor gücüyle Ballon d’Or'u kazanmaya hazır görünen yıldız oyuncu için işler İspanya'da istediği gibi gitmedi.

Real Madrid için bir yük

Vinicius Junior'un Carlo Ancelotti dönemine harika bir başlangıç yapmasıyla birlikte Barcelona'nın Aston Villa'ya kiraladığı Philippe Coutinho gibi bir yük haline gelen Hazard, El Nacional'e göre kulübü 40 milyon euro'luk teklifi kabul etse de Premier Lig'in yeni bol paralı takımı Newcastle United'dan gelen teklifi geri çevirdi.

Kısa bir süre önce baba olan Hazard'ın kuklüp değiştirmek için yaz mevsimini beklediği ve sezon ortasında aile hayatını değiştirmek istemediği konuşulan iddialar arasında yer alırken, oyuncunun mevcut kontratı da 2024'de sona erıyor. Öte yandan Real Madrid taraftarları ise Hazard'ı Gareth Bale'den daha ufak bir sorun olarak görüyor ve takımda kalmasına kayıtsız davranıyor.

Daha fazlası için:

Manchester City, İngiliz futbolunu "Çiftçi Ligi"ne mi çeviriyor?

CSKA Moskova’dan tepki çeken Yusuf Yazıcı paylaşımı

Galatasaray'ın futbol direktörü Luis Campos kimdir?