İspanya-İngiltere maçında Jude Bellingham ile Marc Cucurella arasında yaşanan gerginlik, iki oyuncunun da Real Madrid forması giymesi nedeniyle bu durumun soyunma odasının atmosferine olası yansımalarına dair soru işaretleri doğurdu.

Reklam

İki milli takımın UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının son haftasında Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya geldiği maçta, İngiliz orta saha oyuncusu ile İspanyol bek arasında sık sık temas ve atışmalar yaşandı. İngiltere'nin 3-2 kazandığı mücadele boyunca ikili, birbirine karşılıklı itirazlarda bulundu.

Ancak gazeteci Roberto Morales, iki oyuncunun karakterleri birbirinden farklı olsa da bu tartışmanın kulüp içinde bir anlaşmazlığa dönüşmesini beklemediğini söyledi.

İspanyol haber ajansı EFE'de görev yapan Morales, Cadena COPE radyosundaki "El Partidazo" programında olayı değerlendirdi. Morales, Cucurella'nın soyunma odasında pozitif bir hava yaratan oyunculardan biri olduğunu, buna karşın Bellingham'ın çok daha sert bir rekabetçi yapıya sahip olduğunu ve her şeye en üst düzeyde hırsla yaklaştığını belirtti.

Ayrıca okuyun: PSG ve Juventus pusuda: Mendes'in ziyareti Barcelona'da sıcak bir dosyayı açıyor

Reklam Reklam

Morales şunları söyledi: "Cucurella, soyunma odasında en iyi havayı yaratan oyunculardan biri. Bellingham ise bu tipte biri değil. Son derece rekabetçi ve çabuk parlayan, her şeyi en uç noktaya taşıyan bir oyuncu olduğu doğru, ama aynı zamanda son derece profesyonel. Yaşananların hiçbir zaman sahanın dışına taşacağını düşünmüyorum."

Related Topics

Gerginliğin Real Madrid'e yansıyacağı ihtimalini dışlayan gazeteci şöyle devam etti: "Kesinlikle olmayacağını düşündüğüm şey, Real Madrid'den (nefret eden) pek çok kişinin istediği şey, yani bu olayın soyunma odasında bir soruna yol açması. Size bunun olmayacağını garanti edebilirim."

Ayrıca okuyun: Ağır yenilgi: Togo, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Cezayir'i şaşırttı

Reklam

Bununla birlikte Morales, İngiliz orta saha oyuncusunu davranışının sorumluluğundan muaf tutmadı ve Cucurella bir müdahalenin ardından yere düştüğünde verdiği tepkiyi eleştirdi. Bellingham, meydan okuyan bir tavırla Cucurella'ya yaklaşmış ve provokasyona daha yakın görünen şu sözleri söylemişti: "Hadi, ne oldu? Ne oldu?"

Morales, İngiliz oyuncunun davranışına ilişkin olarak "Bellingham sınırları aştı ve Valdebebas'a döndüğünde birinin onu azarlaması gerekecek" dedi ve oyuncunun tepkileri konusunda uyarılması gerektiğinin altını çizdi.

Reklam

Ayrıca okuyun: Sözlü atışmalar: Xavi, Hollanda soyunma odasının kontrolünü kaybetti mi?

Morales aynı zamanda teknik direktör José Mourinho'nun, İspanya-İngiltere maçında orta saha oyuncusu ile bek arasında yaşanana benzer şekilde rekabet hırsının sınırı aştığı durumları takip etmek zorunda kalacağına dikkat çekti.

Reklam

2026 Dünya Kupası şampiyonu İspanya, İngiltere karşısında 43 maçlık yenilgisiz serisinin ardından ilk mağlubiyetini almıştı. Son haftada galip gelen İngiltere, 15 puanla C Grubu'nun zirvesine yerleşti ve averaj ile ikili rekabette İspanya'nın önünde yer aldı. Böylece iki takım birlikte çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Ayrıca okuyun: CVC davası: Tebas, Real Madrid karşısında son kozunu kaybetti