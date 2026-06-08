"Real Madrid, Dumfries'in transferinden sonra işini bitirmedi: Bu Hollanda milli takım oyuncusu gündemde"

Marca gazetesi Pazartesi günü, Real Madrid'in önümüzdeki yaz transfer dönemi için Hollanda milli takımından bir oyuncuyu öncelikli hedefleri arasına aldığını açıkladı. İspanyol gazete, Hollandalı savunma oyuncusunu yeni teknik direktör José Mourinho için "en güçlü aday" olarak nitelendiriyor.

Madrid'in dev kulübü, savunmasını Denzel Dumfries (Inter) ve Ibrahim Konaté (Liverpool) ile zaten güçlendirmişti. Bunun yanı sıra, son maçta Tottenham Hotspur ile küme düşmeyi önleyen Micky van de Ven ve Manchester City'den Josko Gvardiol'a da merkez savunma rolü için ciddi bir ilgi var.

25 yaşındaki Van de Ven'in Tottenham ile üç sezon daha sözleşmesi var ve Transfermarkt'a göre transfer ücreti en az 50 milyon euro olacak. Bu nedenle Real Madrid, bu stoper ve sol bek için ciddi bir meblağ ödemek zorunda kalacak.

Belki de Tottenham, başka bir Hollandalı oyuncunun Kuzey Londra'ya doğru hızla ilerlemesi nedeniyle Real Madrid ile anlaşmak isteyecektir. Brighton & Hove Albion'a Jan Paul van Hecke için en az 50 milyon euro tutarında iki teklifte bulunuldu. Van Hecke ise her halükarda Tottenham'a imza atmaktan başka bir şey istemiyor.

Bu arada Real Madrid, gelecek sezonun sol bek pozisyonu için sadece Van de Ven'i gözlemliyor değil. Mourinho'nun Riccardo Calafiori'yi (Arsenal) beğendiği söylenirken, Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) da Madrid'in radarına girmiş durumda.

Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası'nda Japonya ile oynanacak açılış maçı hazırlıklarını sürdüren Van de Ven, 2023 yılından beri Tottenham'da forma giyiyor. 2025 Avrupa Ligi şampiyonu, o dönemde 1,93 metre boyundaki savunma oyuncusu için 40 milyon euro ödemişti.

Kuzey Hollanda doğumlu oyuncu, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman yönetiminde Oranje'de ilk 11'de yerini garantilemiş görünüyor. Sol bek pozisyonu için Koeman'ın diğer seçenekleri Jorrel Hato ve Nathan Aké.