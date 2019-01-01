Real Madrid, Donny van de Beek transferinde Manchester United'ın önüne geçti

Manchester United, Ajax'ın orta saha oyuncusu için istediği bedeli çok fazla buldu.

'ta gösterdiği etkileyici performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde yer alan Donny van de Beek için önemli bir iddia ortaya atıldı.

Daily Mirror' da yer alan habere göre Van de Beek'i kadrosuna katmak isteyen , Ajax'ın talep ettiği 100 milyon euro'luk bonservis bedeli karşısında ise geri adım attı.

Böylece , Van de Beek'i transfer etmek isteyen takımlar arasında favori durumuna geçti.

Real Madrid aynı zamanda United'dan Paul Pogba'yı da transfer etmek istiyor. Van de Beek'in geleceği de bu transferin durumuna göre şekillenebilir.