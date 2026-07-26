Real Madrid, Diomande transferini bitirdi: Resmi açıklamanın tarihi belli oldu

Real Madrid, Leipzig'in yıldızı Fildişi Sahilli Yan Diomande'yi kadrosuna katma anlaşmasında son rötuşları tamamlıyor; öyle ki oyuncunun Kraliyet Kulübü'ne katıldığının resmen açıklanması an meselesi haline geldi.

19 yaşındaki Diomande, bu yaz başta Paris Saint-Germain, Liverpool ve Manchester City olmak üzere birçok büyük Avrupa kulübünün ilgisini çekmişti; ancak Real Madrid devreye girerek transferi kazandı.

İspanyol AS gazetesi, Real Madrid'in bu yazki en dikkat çekici transferlerinden birinin, belge alışverişi gibi bazı ayrıntılar henüz askıda olsa da neredeyse kesinleştiğini, bu detayların ise transferin özünü etkilemediğini aktardı.

Gazete, Real Madrid'in Diomande'yi 115 ila 120 milyon euro arasında bir bedelle kadrosuna katmak için Alman kulübüyle anlaştığını belirtti.

Diomande'nin temsilcileriyle ilişki hızlı ve verimli oldu; zira Fildişi Sahilli yıldız, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ın işlerini yürüten aynı menajerlik şirketi tarafından temsil ediliyor, dolayısıyla iki taraf arasında düzenli ve sorunsuz bir iletişim mevcut.

İspanyol gazetesi, Diomande ile maaş ve sözleşme süresi konusunda halihazırda anlaşmaya varıldığını, geriye yalnızca sözleşmenin imzalanmasının kaldığını ekledi.

AS, Real Madrid'in transferi yarın Pazartesi günü resmen açıklayabileceğini, böylece Diomande'nin yeni sezon için Leipzig'in antrenman kampına katılmak zorunda kalmayacağını belirtti.

Transferin resmen tamamlanmasının ardından Diomande, Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Bernardo Silva ve Denzel Dumfries'in ardından bu yaz Real Madrid'e katılan beşinci oyuncu olacak.