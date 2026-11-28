Real Madrid, savunma hatalarını değerlendiren Deportivo Alaves’e Bernabeu’da 2-1 yenildi. Kylian Mbappe’nin ikinci yarıdaki golüne rağmen Jose Mourinho’nun takımı, Toni Martinez ve Angel Perez’in gollerine engel olamadı. Jude Bellingham’ın maçın sonlarında gördüğü kırmızı kart da yenilgiye eklendi.

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Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid’in taktiksel katılığı, dirençli Deportivo Alaves savunmasını aşmakta zorlandığı Bernabeu’da ciddi bir sınavdan geçti. Topa %75 oranında sahip olmasına ve 2,7 beklenen gol (xG) değerine ulaşmasına rağmen Madrid, erken gelen golün ardından skoru çevirecek bitiriciliği gösteremedi. Dean Huijsen’in tehlikeli bir bölgede topu Alaves’e kaptırmasına yol açan hatasını değerlendiren Martinez, 22. dakikada konuk ekibi öne geçirdi. Perez ise 60. dakikanın hemen ardından farkı ikiye çıkardı.

Ev sahibi ekip, Bellingham’ın asistinde Mbappe’nin 69. dakikada attığı golle son bölümde geri dönmeye çalıştı. Ancak geri dönüşü yalnızca Alaves’in geride kurduğu kalabalık savunma değil, takım içindeki hayal kırıklığı da engelledi. Madrid’in başlıca yaratıcı gücü olan Bellingham, 88. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. Madrid maçı hem eksik hem de puansız tamamladı.

Kaleci ve savunma

Thibaut Courtois - 5/10

Belçikalı kaleci için can sıkıcı bir akşamdı. Kalesine gelen yalnızca üç isabetli şutun ikisinde gol yedi. Martinez’in ilk golündeki isabetli vuruş karşısında yapabileceği pek bir şey yoktu, ancak önündeki savunma dağınıklığı onu sık sık zor durumda bıraktı. Maç boyunca yalnızca bir kurtarış yaptı.

Marc Cucurella - 5/10

Dörtlü savunmadaki görevi sırasında, Alaves’in öncelik verdiği hücuma geçişleri karşılamakta zorlandı. Top Madrid’deyken oyuna genişlik kazandırsa da Abde Rebbach ve Perez’in önderlik ettiği kontra atakları durduracak geri dönüş hızından yoksundu. Bu da şaşırtıcı derecede kırılgan görünen savunma hattının bir parçası olmasına yol açtı.

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Dean Huijsen - 6/10

Genç stoper, Mourinho’nun övdüğü topla oynama becerisini zaman zaman gösterdi. Ancak Courtois’ya verdiği çok kötü geri pasın Alaves’e öne geçme fırsatı sunması, ilk golde belirleyici oldu. Mariano Diaz’ın doğrudan kaleye yönelen oyununa karşı fiziksel olarak da sınandı. Hava toplarında etkili olmaya devam etse de ikinci gole giden atakta önde kurulan savunma çizgisini korumakta zorlandı.

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Ibrahima Konate - 5/10

Fransız oyuncu dağınık bir performans sergiledi ve Alaves’in en tehlikeli anlarında savunma hattını organize etmekte zorlandı. Martinez’in 22. dakikadaki ilk golünden doğrudan sorumlu olmasa da Madrid’in stoperleri arasındaki boşluklar takımın savunmadaki zaaflarını ortaya çıkardı.

Federico Valverde - 6/10

Hücum ve savunma görevlerini birleştiren bir sağ bek rolünde oynayan Valverde, Madrid’in en çalışkan ismiydi. Uzatma dakikalarındaki girişimi de dahil olmak üzere üç şut çekti ve geriden hücuma katkı vermeyi sürdürdü. Ancak bu çabaları sonucu değiştirmeye yetmedi.

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Orta saha

Aurélien Tchouameni - 5/10

Hayal kırıklığı yaratan performansının ardından devre arasında oyundan alındı. Dörtlü savunmanın önünde gerekli korumayı sağlayamadı ve Alaves’in merkezden hücuma çok kolay çıkmasına izin verdi. Paslarında risk almıyordu, ancak geride kurulan kalabalık savunmayı aşmak için gereken ileriye dönük hamleleri de yapamadı.

Jude Bellingham - 4/10

İngiliz oyuncu için unutmak isteyeceği bir geceydi. Mbappe’nin 69. dakikadaki golünün asistini yapsa da bu katkısı disiplinsizliğinin gölgesinde kaldı. 88. dakikada gördüğü ikinci sarı kart, Madrid’in son dakikalarda beraberliği bulma umutlarını fiilen bitirdi.

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Brahim Diaz - 5/10

Hatlar arasında etkisini gösteremedi ve devre arasında oyundan alındı. Disiplinli Alaves orta saha üçlüsüne karşı boş alan bulmakta zorlandı. Sonuç olarak Madrid, topa çok sahip olduğu ancak rakip savunmanın arkasına pek geçemediği bir ilk yarı oynadı.

Arda Guler - 6/10

Teknik kalitesini ve risk alma isteğini gösterdi, ancak oyuna etkisi büyük ölçüde sınırlı kaldı. Mourinho daha doğrudan hücum seçenekleri ararken 60. dakikada oyundan alındı. Maç boyunca 90 dakika aynı tempoyu koruma konusunda hâlâ gelişmesi gerekiyor.

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Hücum

Vinicius Junior - 6/10

Brezilyalı oyuncu en sık tehlike yaratan isimdi, ancak kalabalık ceza sahasına gönderdiği son toplar çoğu zaman istenen kalitede değildi. Nahuel Tenaglia tarafından iyi kontrol edildi ve uzun süreler boyunca kanatta yalnız kaldı. Her zamanki golcülüğünü gösteremedi.

Kylian Mbappe - 7/10

Madrid hücumundaki tek olumlu isimdi. 69. dakikadaki golünde topsuz koşusu ve bitiriciliği kusursuzdu; Bernabeu’ya kısa süreliğine umut verdi. Alaves savunma hattını geçmekle tehdit eden tek forvet çoğu zaman oydu, ancak yeterince düzenli servis alamadı.

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Yedekler ve teknik direktör

Bernardo Silva - 6/10

Devre arasında Tchouameni’nin yerine oyuna girdi. Sahanın orta bölümünde topu biraz daha iyi koruyup taktik disiplin sağlayarak Madrid’in baskısını sürdürmesine yardımcı oldu, ancak belirleyici pası bulamadı.

Yan Diomande - 6/10

Devre arasında Diaz’ın yerini aldı ve orta sahaya daha fazla fiziksel güç kattı. İkinci topları kazanmakta faydalıydı, ancak Alaves savunmasını açacak yaratıcılığı gösteremedi.

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Carlos Espi - 5/10

60. dakikada Guler’in yerine oyuna girdi. Alaves ikinci golünün ardından daha da geriye çekilince oyuna dahil olmakta zorlandı.

J. Mourinho - 4/10

Evinde taktiksel açıdan başarısız oldu. Takımı topa hakim olsa da 5-3-2 düzenini aşmak için bütünlüklü bir plandan yoksundu. Savunma hataları bir Mourinho takımı için alışılmadıktı. Devre arasında yaptığı iki değişiklik ise başlangıçtaki düzenin hatalı olduğunu kabul etmesi gibiydi.