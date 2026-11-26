Real Madrid-Deportivo Alaves LaLiga maç önü

La Liga - Hafta 14 28 Kas 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid, LaLiga'da cumartesi günü Deportivo Alaves'i Santiago Bernabeu'da ağırlayacak. Jose Mourinho'nun ekibi, ligin üst sıralarındaki yerini korumak istiyor. Ayın 28'indeki maç, EST ile 16.00'da, GMT ile 20.00'de başlayacak.

Real Madrid formda, Barcelona'nın peşinde

Madrid, hafta sonuna tüm kulvarlarda üst üste aldığı beş galibiyetle giriyor. Bu seri, 25 Ekim'de deplasmanda Barcelona karşısında alınan 2-1'lik galibiyeti ve geçen cumartesi Celta Vigo'nun evinde 2-1 yenildiği maçı da kapsıyor.

Bernabeu bu sezon adeta bir kaleye dönüştü. Real Madrid, evindeki bütün maçları kazanıp 25 gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde ise dört maç sonunda 12 puana ulaştı. İspanyol devi için işler yolunda gidiyor. Vini Jr, hafta içinde oynanan son LaLiga maçında oyuna sonradan girerek etkileyici bir performans sergiledi ve takımının Celta Vigo karşısında geri dönüp 2-1 kazanmasına yardımcı oldu. Belki de Brezilyalı oyuncunun kişisel açıdan hayal kırıklığı yaratan sezonunu canlandırmak için ihtiyacı olan şey buydu. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven'ın 5-1 mağlup edildiği maçta da gol attı. Jude Bellingham bir gol ve bir asistle öne çıkarken, zarif oyun kurucu Arda Guler iki asist yaptı.

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Deportivo Alaves deplasman karnesini düzeltmeli

Quique Sanchez Flores'in çalıştırdığı Alaves, Madrid'e dokuzuncu sırada geliyor. Son lig maçında Deportivo de A Coruna'yı 3-1 yendi ancak bu ayın başlarında Barcelona'ya 6-1 kaybetti. Bernabeu'da rekabetçi bir performans sergilemek istiyorsa en güçlü takımlara karşı sonuçlarını iyileştirmesi gerekiyor. Üç maçtır yenilmeyen ve bu süreçte dokuz gol atan Alaves için Bernabeu'da kendini sınamanın zamanı gelmiş olabilir. Öte yandan bu sezon LaLiga'da henüz deplasman galibiyeti alamadı ve bu durumu değiştirmek için Bernabeu zorlu bir yer.

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Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Madrid, iki takım arasındaki son dokuz maçı kazandı.

Madrid'in süper yedeği Carlos Espi, yalnızca 62 dakika sahada kalmasına rağmen oyuna sonradan girdiği maçlarda dört gol attı. Fransız yıldız Kylian Mbappe ise 17 maçta 17 gol kaydetti.

Brezilyalı hücumcu Rodrygo, Madrid'de uzun süreli sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Vatandaşı Endrick ise kas probleminden sonra sahalara dönmeye yaklaşıyor.

Alaves, Madrid'e karşı oynadığı son 13 maçın hiçbirinde kalesini gole kapatamadı.

Muhtemel ilk 11'ler

Madrid (4231): Courtois; Trent, Konate, Huijsen, Carreras; Silva, Camavinga; Guler, Bellingham, Diomande; Mbappe.

Alaves (352): Sivera; Tenaglia, Koski, Otto; Perez, Ibanez, Blanco, Suarez, Rebbach; Boye, Martinez.

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