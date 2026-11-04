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Fede ValverdeGetty
Jonathan van Haaster
Çeviri:

Real Madrid, Denzel Dumfries'in asisti ve Federico Valverde'nin duraklama dakikalarında attığı bir başka harika gol sayesinde Şampiyonlar Ligi'nde hatasız yoluna devam ediyor

AEK Athens - Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki dördüncü maçını da son anda kazandı. Kraliyet ekibi Atina'da AEK karşısında ilk kez maçın duraklama dakikalarında öne geçti. Federico Valverde'nin muhteşem golü galibiyeti getirdi: 2-3. Denzel Dumfries ise biraz önce Kylian Mbappé'nin skoru 2-2'ye getiren golünde yaptığı asistle önemli bir rol oynamıştı.

Real Madrid'de Mourinho, Dumfries'e ilk 11'de yer verdi ancak Arda Güler'i oynatmadı. Türk yıldızını dinlendiren teknik direktör, böylece hem Yan Diomandé'yi hem de Vinícius Júnior'u sahaya sürebildi.

Eski Real Madrid forveti Luka Jovic'in ilk 11'de başladığı AEK, henüz ilk çeyrek saat dolmadan öne geçti. Jovic'in pasını alan Aboubakary Koïta, ceza sahası çizgisinde içeri kat edip Marc Cucurella'yı geçti ve Thibaut Courtois'yı yakın köşeden avladı: 1-0.

Real Madrid, Vinícius'un ortasına ayağını uzatıp topu ağlara gönderen Bellingham ile karşılık vermiş gibiydi. İngiliz oyuncunun kıl payı ofsaytta olduğu anlaşıldı ancak beş dakika sonra attığı harika topuk golü bu kez geçerli sayıldı: 1-1.

Gelecek maçlar
VAL

VAL

La Liga

07 Kas 2026

RMA

RMA

AEK

AEK

Yunanistan 1

08 Kas 2026

LEV

LEV

Real Madrid, savunmada çok iyi duran ve birçok atağı engelleyen mücadeleci Yunan ekibi karşısında zaman zaman zorlandı. Mbappé'nin bomboş durumdaki Cucurella'yı bulmasıyla 1-2 kaçınılmaz görünüyordu ancak İspanyol oyuncunun zayıf ayağıyla çektiği şut, kayarak araya giren Lazaros Rota'ya çarptı.

Kısa süre sonra bu kez şansını kendisi deneyen Mbappé'nin sert şutu az farkla auta gitti. Real Madrid'in öne geçmesi an meselesi gibi görünse de tam tersi oldu. Stavro Pilo, kontratakta Koïta'nın pasıyla buluşup topu Courtois'nın altından ağlara gönderdi.

Bu golden hemen sonra Real Madrid çok daha etkili bir bitiricilik sergiledi. Vasat bir maç çıkaran Dumfries, sert ortasıyla Real Madrid'in geri dönüşünü başlattı. Hollanda millî takım oyuncusunun pasıyla golü atan Mbappé, hemen ardından sağ beki işaret etti.

Real Madrid'in galibiyet golünü bulmak için zamanı kalmamış gibiydi. Ancak Valverde farklı düşünüyordu. Uruguaylı oyuncu, kendine özgü sert şutuyla topu maçın duraklama dakikalarında muhteşem bir şekilde üst köşeye gönderdi: 2-3. Böylece Real Madrid dört maçta 12 puanla kayıpsız yoluna devam ederken AEK, dört maç sonunda üç puanla 30. sırada kaldı.

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