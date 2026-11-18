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Real Madrid, Arda Guler'i yeni bir sözleşmeyle kadrosunda tutuyor.

Duyuru, başkan Florentino Perez'in kulübü Real Madrid tarafından yapılan resmî açıklamayla geldi: "Real Madrid C. F. ve Arda Guler, oyuncunun sözleşmesini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Guler, 30 Haziran 2032'ye kadar kulüpte kalacak.

Arda Guler, Temmuz 2023'te 18 yaşındayken Real Madrid'e katıldı. Formamızla geçirdiği dört sezonda 126 maça çıktı ve 5 kupa kazandı: 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 1 La Liga şampiyonluğu ve 1 İspanya Süper Kupası.

Türkiye millî takımında 38 kez forma giydi.

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Geçen eylül ayında 2025-2026 Şampiyonlar Ligi'nde "Sezonun çıkış yapan oyuncusu" ödülünü aldı".

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Türk on numara Arda Guler de şunları söyledi: "Real Madrid formasını ilk kez giydiğimde, çok büyük bir tarihin parçası olacağımı biliyordum. Bugün de aynı gururu ve mutluluğu hissediyorum ama sorumluluğum artık daha büyük".

"Dünyanın en büyük kulübünde, adlarını futbol tarihine yazdırmış efsanelerin izinden gitmek benim için büyük bir onur. Hayalim bu formayı uzun yıllar giymek, birlikte yeni kupalar kazanmak ve bir gün bu eşsiz tarihte iz bırakmak".

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"İlk günümden beri yanımda olan herkese teşekkür etmek istiyorum: özellikle başkanımız Florentino Perez'e, aileme, takım arkadaşlarıma ve birlikte çalıştığım tüm personele ve teknik direktörlere. En özel teşekkürüm ise bize her zaman sonsuz destek veren dünyanın dört bir yanındaki Madrid taraftarlarına. Birlikte daha nice güzel günlere! Bu kulübün parçası olmaya devam edeceğim için çok mutluyum. 2032".

Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü José Mourinho, Arda Guler ile bir başka önemli on numara olan İngiliz Jude Bellingham'ı birlikte oynatmayı şimdiden başardı.

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Gelecekte başkan Florentino Perez, Special One'a yeni bir görev verebilir: bu ikilinin yanına Nico Paz'ı eklemek.

Nitekim bu sezonun sonunda Real Madrid, 2004 doğumlu Arjantinli on numara için 80 milyon euro ödeyerek geri satın alma hakkını kullanabilecek. Bu tutar, geçen yaz transfer döneminde Como'dan aldığı 60 milyon eurodan 20 milyon euro fazla.

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Taktik seçeneklerden biri, Arda Guler, Jude Bellingham ve Nico Paz'la 4-2-3-1 dizilişini kullanmak olabilir. Bu, David Beckham, Zinedine Zidane ve Luis Figo'dan oluşan Galacticos üçlüsüne yaraşır bir yaratıcı oyuncu üçlüsü olur.

Elbette hücumun en ucunda Kylian Mbappé yer alacak. Mbappé, Türk takım arkadaşının sözleşmesini uzatması üzerine şu mesajı yazdı: "Teşekkürler, bu gece daha iyi uyuyacağım".

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Bu durumda gözden çıkarılacak isimler Brezilyalı Vinicius ve Endrick olacak. Endrick, transferde hâlâ Milan ve Roma'nın radarında.