Real Madrid'den Oulissi transferiyle ilgili resmi açıklama

Real Madrid Kulübü, Cumartesi akşamı yaptığı resmi açıklamada, kulübü Bayern Münih’in yıldızı Michael Oliisi’yi kadrosuna katma girişimleriyle ilişkilendiren basın haberlerini kesin bir dille yalanladı ve ne oyuncuyla ne de temsilcileriyle ya da ona yakın herhangi bir kişiyle “doğrudan ya da dolaylı” bir şekilde iletişime geçmediğini vurguladı.

Kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Real Madrid, Bayern Münih ile aralarındaki “mükemmel kurumsal ilişkiyi” vurguladı. Bu ilişkinin, uzun bir karşılıklı saygı, işbirliği ve takdir geçmişine dayandığını belirten kulüp, gerçeklerle uyuşmayan spekülasyonların yayılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Açıklamada, her iki kulübün de, tarihsel olarak bu iki köklü kurum arasındaki ilişkiyi yönlendiren kurumsal sadakat ilkelerine uygun olarak, karşı taraftan bir oyuncuya yönelik olası herhangi bir ilginin öncelikle iki kurum arasında görüşülmesi gerektiği konusunda sağlam bir inanca sahip oldukları vurgulanmıştır.

Bu resmi yalanlama, Oulisi’nin adının Real Madrid ile ilgili transfer piyasası haberlerinin manşetlerini domine ettiği bir haftanın ardından geldi. Birçok Avrupa medya kuruluşu, Fransız kanat oyuncusunu önümüzdeki yaz Real Madrid’in en önemli transfer hedeflerinden biri olarak göstermiş ve transfer bedelinin 150 milyon ile 220 milyon avro arasında değiştiğini belirtmişti.

Bayern Münih ise kararlı ve kesin tutumunu sürdürdü; kulüp, hem açıkça hem de gizlice defalarca, kanat oyuncusunun satılık olmadığını ve hiçbir koşulda ayrılığı konusunda müzakere etmeyi düşünmediğini açıkladı.

2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oliisi, 52 maçta 22 gol atıp 31 asist yaparak son dönemde Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) En İyi Oyuncu Ödülü’nü kazandı; ayrıca Bavyera kulübü, oyuncunun sözleşmesini uzatma işlemlerini tamamlamayı planlıyor.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, son haftalarda Fransız kanat oyuncusunun durumu konusunda oldukça net bir tavır sergiledi ve Alman "Bild" gazetesine şu açıklamayı yaptı: "Florentino Pérez, Oulissi'yi transfer etmek için bize bir teklif sunmak istiyorsa – ki bu şu ana kadar gerçekleşmedi – bu zahmete girmesine gerek yok. O, Bayern Münih'in bir oyuncusu ve uzun vadeli bir sözleşmesi var; biz oyuncularımızı satan bir kulüp değiliz."

Bu arada, 24 yaşındaki oyuncu şu anda devam eden 2026 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımıyla oynamaya devam ediyor. Bu turnuva, oyuncunun piyasa değerini önemli ölçüde artırdı ve onu birçok büyük Avrupa kulübünün ilgi odağı haline getirdi.

Real Madrid’in tam açıklaması şu şekilde: “Kulübümüzün Bayern Münih oyuncusu Michael Oliisi’ye ilgi duyduğu yönündeki çeşitli medya organlarında yer alan haberlere yanıt olarak, Real Madrid kulübü, söz konusu oyuncu, temsilcileri veya çevresindeki herhangi bir kişiyle doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir temas kurmadığını açıklığa kavuşturmak ister.”

Açıklamada ayrıca şunlar da belirtildi: “Real Madrid, Bayern Münih ile kurumsal düzeyde mükemmel bir ilişkiye sahip olduğunu ve bu kulüple karşılıklı saygı, işbirliği ve hayranlık dolu uzun bir geçmişi paylaştığını vurgulamak ister; gerçeklerle uyuşmayan spekülasyonların yayılmasından üzüntü duymaktadır.”

Açıklama şu sözlerle sona erdi: “Her iki kulüp de her zaman güven ve karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki sürdürmüştür. Bu durum, diğer hususların yanı sıra, diğer kulübe ait bir oyuncuya yönelik olası herhangi bir ilginin, tarihsel olarak Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki ilişkileri yönlendiren kurumsal sadakat ilkelerine uygun olarak, öncelikle iki kulüp arasında ele alınması gerektiği yönündeki ortak inanca da yansımaktadır.”