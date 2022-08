Real Madrid'den Manchester United'a transfer olan Casemiro: "Para yüzünden ayrıldığımı düşünenler beni tanımıyor"

Cristiano Ronaldo'nun orta saha oyuncusunu Old Trafford'a gelmeye ikna etmede rol oynadığı düşünülüyordu,

Casemiro artık bir Real Madrid efsanesi. Veda töreninden sonra, Rea Madrid kariyeri beş Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere 18 şampiyonluk kazanarak sona erdi.

Casemiro, ayrılma kararının ekonomik bir karar olmadığını söylerken yeni bir meydan okuma istediğini de dile getirdi.

Casemiro, Manchester United'da kariyerinin yeni bir bölümüne başlıyor.

Liverpool maçı öncesinde Old Trafford'da tanıtılmak üzere Manchester'a uçacak. Maçı tribünlerden izleyecek.

Ne söylendi?

Casemiro, "Para yüzünden ayrıldığımı düşünenler beni tanımıyor" dedi.

"Sanırım azlar ve beni tanımıyorlar. Para yüzünden değil. Yanılıyorlar. Durum böyle değil."

Real Madrid'deki orta saha oyuncusu için her şey iyi değildi ve kulüpte de zor zamanlar geçirdi.

Casemiro, "Burası Real Madrid. Kazandığında tekrar kazanmak zorundasın; kaybettiğinde hiçbir değeri yok" dedi.

"Burası Real Madrid. Sekiz yılda beş Avrupa Kupası kazandım. Benim değerim sahada her zaman her şeyimi vermem. Her zaman bir Real Madrid taraftarı olarak kalacağım".

Ronaldo ile konuştu mu?

Cristiano Ronaldo'nun orta saha oyuncusunu Old Trafford'a gelmeye ikna etmede rol oynadığı düşünülüyordu, ancak bunu inkar etti.

Casemiro, "İnsanlar, Real Madrid'in büyüklüğü ile rekabet edebilecek dünyanın en büyük takımlarından birine gideceğimi unutmamalı" dedi.

"Cristiano Ronaldo ile konuşmadım, umarım takımda kalır çünkü tüm zamanların en iyi oyuncularından biri.

Değerlerimi Manchester United'a götürmek istiyorum. Real Madrid'in bana öğrettiği her şeyi, her antrenmanda kazanmak istiyorum.

"Premier Lig'i içeriden yaşamak istiyorum. 30 yaşındayım, kariyerimin en iyi dönemindeyim. Sahip olduğum her şeyden keyif alıyorum."