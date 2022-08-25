Real Madrid'den Manchester United'a transfer olan Casemiro: "İngiltere'nin en büyük kulübüne geldim"

Casemiro, 13 kez Premier Lig şampiyonu Manchester United'a katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Real Madrid ile beş kez Şampiyonlar Ligi kazanan orta saha oyuncusu Casemiro, 70 milyon Euro'ya Manchester United'a transfer oldu. Manchester United'ın Liverpool'a karşı aldığı 2-1'lik Premier Lig maçı öncesinde taraftarlara tanıtıldı.

Ne söylendi?

Kulübün resmi internet sitesine konuşan Casemiro, "İngiltere'nin en büyük kulübü. En çok şampiyonluğu olan kulüp.

Bu yüzden gerçekten çok mutluyum ve oynamak için sabırsızlanıyorum. Premier Lig'de oynayacak olmak benim için bir rüya. Burada olduğum için çok mutluyum."

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Manchester United'ın orta sahasında büyük bir takviyeye ihtiyacı vardı ve Casemiro ile birlikte sonunda birinci sınıf bir merkeze sahip oldular.

Kırmızı Şeytanlar daha önce aynı pozisyonda Barcelona'da Frenkie de Jong'u istiyordu.

Casemiro'yu transfer ettikten sonra, Manchester United şimdi Ajax'ın yıldızı Antony ile yoğun bir şekilde ilgileniyor. Kırmızı Şeytanlar, Brezilyalı forvet oyuncusunu yaklaşık 94 milyon € karşılığında kadrosuna katmayı planlıyor.