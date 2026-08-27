Real Madrid Kulübü'nün kurumsal ilişkiler direktörü Emilio Butragueno, Şampiyonlar Ligi kurasının ardından her zamanki iyimserliğini göstermedi; Kraliyet ekibini devlerle dolu mayınlı bir yola sürükleyen Monaco kurasının ardından açık ve net bir uyarıda bulundu.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kurasındaki temsilcisinin mesajı doğrudandı: Çile yeter, son iki sezonun senaryosunu tekrarlamamalıyız ve tek hedefimiz ilk tur tuzağından kaçmak.

Emilio Butragueno, Kraliyet ekibini alevli karşılaşmalara sürükleyen kura sonuçlarını değerlendirdi. Buna göre Kraliyet ekibi ağır sıklet yedi rakiple karşı karşıya gelecek: Inter, Arsenal, PSV Eindhoven, Roma, Leipzig, LASK ve AEK Atina.

Butragueno, "Movistar" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu turnuva son derece zor; tüm maçlar denk ve seviye olarak birbirine yakın. Doğru zihniyete sahip olmamız gerekiyor."

Real'in efsanesi, oyunculara ve teknik ekibe uyarı mesajı vererek ilk hedefin son iki sezonda tekrarlanan senaryodan, yani çeyrek finalde elenmekten (geçen sezon Bayern'e karşı, 2024-2025 sezonunda ise Arsenal'in elinde) kaçınmak olduğunu vurguladı.

Sözlerine şöyle devam etti: "Doğrudan son on altı turuna yükselmek ve ilk eleme turundan kaçınmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Büyük bir heyecanla katılacağız, bu turnuvayı her zamanki heyecanımızla oynayacağız."

Butragueno'nun uyarısı yerinde geliyor; zira turnuvanın yeni sistemi iki sezon önce uygulanmaya başlandığından bu yana Real Madrid son on altı turuna doğrudan yükselmeyi başaramadı ve iki kez son 32 turu play-off'unu oynamak zorunda kaldı. 2024/2025 sezonunda Manchester City ile karşılaşmak ve zorlukla onu geçmek zorunda kaldı, geçen sezon ise Jose Mourinho yönetimindeki Benfica ile karşı karşıya geldi ve turu geçmeyi başardı.

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Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçlarının tam programının önümüzdeki cumartesi, 29 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.