Real Madrid'den gönderilecek denilen Arda Güler'e Modric sürprizi!

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler'e Modric piyangosu vurdu.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler şu ana kadar takımda istediği kadar forma şansı bulamadı.

2023'te yaşadığı sakatlıklardan dolayı Los Blancos formasını giyemeyen genç yıldız, yeni yılda süre almaya başlasa da daha fazla oynamak istiyor.

Arandina ve Atletico Madrid karşılaşmalarında sahaya çıkan Arda Güler, henüz bir resmi mücadelede Santiago Bernabeu'nun çimlerine adım atmadı ve bu durumdan dolayı pek de mutlu değil.

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Ne söylendi?

İspanyol internet sitesi Planetaerealmadrid'de yer alan son habere göre ise Carlo Ancelotti, genç yıldız ile bu konu hakkında defalarca görüştü. Haberde, başkan Florentino Perez'in de Arda'yı kesinlikle bırakmak istemediği kaydedilirken, millî futbolcudan sabırlı olmasının talep edildiği aktarıldı.

Öte yandan Luka Modric'in sezon sonunda kulüple sözleşme yenilemeyeceği ve Arda'nın daha fazla süre alacağı bildirilirken Türk yıldızın Modrid'in yerini alabileceği düşünülüyor. Bu nedenle Arda, özellikle önümüzdeki sezon Real Madrid formasını istikrarlı bir şekilde giyebilecek.

Yeleği yere atmıştı

18 yaşındaki oyuncu, La Liga'da son oynanan Almeria karşılaşmasında yedek kulübesindeydi. Arda maç boyunca ısındı ancak Carlo Ancelotti, millî futbolcuyu yine oynatmadı. Bu durum genç yıldızı bir hayli kızdırdı. Arda üzgün bir şekilde yedek kulübesine giderken yeleğini çıkarıp yere atarak hocasına tepki göstermişti.

Kiralık gitmesi gündemdeydi

İspanyol gazetesi Sport’un haberine göre Arda Güler’in yaz transfer döneminde başka bir takıma kiralanması gündeme alındı. Real Madrid’deki yıldızların arasında forma bulamayan Arda’nın daha da gelişmesi için haziran ayında kiralık gönderilmesine sıcak bakıldığı ifade edildi. Ancak daha sonra İspanya'dan gelen haberlere göre; Arda, başkan Florentino Perez ile görüştü ve takımda kalmaya karar verdi.