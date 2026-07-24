Bir basın raporu, mevcut yaz transfer döneminde Alman ekibi Leipzig'in yıldızı Fildişi Sahili'li Ousmane Diomandé ile anlaşma yarışında yeni gelişmeleri ortaya koydu; Real Madrid ile Paris Saint-Germain, oyuncunun hizmetlerini elde etmek için mücadele ediyor.

Transfer piyasasında uzmanlaşmış İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, bugün cuma günü, Real Madrid'in bu hafta Leipzig'e 100 milyon euro değerinde resmi bir teklif sunduğunu belirtti.

Real Madrid, 90 milyon euroyu sabit bedel olarak, buna ek olarak 10 milyon euroyu da bonus ve değişken kalemler olarak öne sürdü.

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Romano, Leipzig yönetiminin teklifi reddettiğini ekledi; kulüp, 19 yaşındaki Fildişi Sahili'li kanat oyuncusunun satışına onay vermek için 100 milyon eurodan fazlasını almak konusunda ısrarcı oldu. Romano, iki kulüp arasındaki müzakerelerin bir anlaşmaya varma çabasıyla hâlâ sürdüğüne dikkat çekti.

Paris Saint-Germain'in de oyuncuyla anlaşma yarışında güçlü bir şekilde yer aldığını, birkaç haftadır Leipzig ile müzakereler yürüttüğünü, ancak iki tarafın transfer konusunda henüz nihai bir anlaşmaya varamadığını belirtti.

Leipzig daha önce Diomandé'yi 100 milyon euro karşılığında Liverpool'a bırakmayı da reddetmişti. Alman gazetesi "Bild" ise dün perşembe günü, Fildişi Sahili'li oyuncunun Paris Saint-Germain ile 2031 yılına kadar uzanan bir sözleşme üzerinde zaten anlaşmaya vardığını, ancak "PSG"nin henüz kulübüne resmi bir teklif sunmadığını aktardı.



