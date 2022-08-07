Bir süredir Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ile görüşen İspanyol oyuncu, ülkesinde kaldı.

Real Madrid ile olan kontratının sona ermesinin ardından kulüpten ayrılan Isco'nun yeni takımı bir başka La Liga ekibi Sevilla oldu. Endülüs ekibiyle iki senelik kontrat üzerinde anlaşmaya varan Isco, Pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmek için Sanchez Pizjuan'da olacak.

Yıldız oyuncuyla yapılan anlaşma Sevilla tarafından da açıklanırken, Isco uzun bir aradan sonra farklı bir formayı giyecek.

Real Madrid'de oynadığı dönemde beş kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Isco, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ile de bir görüşme gerçekleştirmişti. Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes ile çalışan Isco'nun bu nedenle İtalyan ekibine yakın olduğu yorumları yapılsa da 38 kez İspanya Milli Takımı formasını giymeyi tercih eden oyuncu ülkesinde kalmayı tercih etti.

Geçtiğimiz sezon Carlo Ancelotti yönetiminde 17 karşılaşmada forma giyen Isco, bir gol atmıştı. Kariyerindeki ilk büyük çıkışı Malaga formasıyla yaşayan oyuncu bu takımda dikkat çektiği 2012-2013 sezonunun ardından 30 milyon euro'ya Real Madrid'e transfer olurken, bu takımdaki en iyi sezonunu 11 gol, 8 asistle oynadığı 2016-2017 sezonunda geçirmiş o ve o sezon hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı göstermişti.