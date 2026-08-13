Real Madrid'deki yol arkadaşları: Fransa Federasyonu Zidane'ın ekibinin tam kadrosunu açıkladı

Fransa Futbol Federasyonu, bugün Zinédine Zidane liderliğindeki A Milli Takım'ın teknik ekibinin tam kadrosunu resmen açıkladı.

Fransa Milli Takımı'nın teknik ekibi, tüm üyeleriyle birlikte önümüzdeki eylül ayının başında tanıtılacak.

"Foot Mercato" sitesine göre nihai teknik ekipte, özellikle Fransa Futbol Federasyonu ile İçişleri Bakanlığı arasındaki geçici görevlendirme anlaşması çerçevesinde atanacak bir iletişim sorumlusu yer alacak.

Fransa Milli Takımı teknik ekibinin tam kadrosu:

Zinédine Zidane, A Milli Takım teknik direktörü; David Bettoni, yardımcı antrenör; Hamidou Msaidie, yardımcı antrenör; Fabien Barthez, kaleci antrenörü; Grégory Dupont, strateji ve performans danışmanı; Stéphane Blanc, teknik gözlemci; Farid Tabet, yardımcı antrenör ve video veri analisti; Clément Ebert, yardımcı video analisti.

Sağlık ekibinde ise Dr. Hervé Collado; Maxime Matton, fizyoterapist; Paul Olive, fizyoterapist; Najib Rimta, fizyoterapist; Pierre-Yves Freidewal, fizyoterapist; Philippe Boixel, osteopat; Marc Ritalli, ayak bakımı uzmanı yer aldı.

Zidane, Real Madrid'deki görevi sırasında birlikte çalıştığı teknik ekibinin bir kısmından yararlandı; bunların başında David Bettoni, Hamidou Msaidie ve Grégory Dupont geliyor.