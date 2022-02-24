Real Madrid'de son dönemdeki kötü sonuçların nedeni dar rotasyon mu?

Tolga İnan
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Teknik direktör Carlo Ancelotti bu teze karşı çıksa da, sayılar Real Madrid'deki düşüşün yorgunlukla ilintili olabileceğini gösteriyor.

Real Madrid, La Liga'da uzun süredir liderlik koltuğunda yer alsa da, son dönemde alınan istikrarsız sonuçlar taraftarları ve basını düşüşün nedenlerini aramaya itti.

23 Ocak'taki Elche beraberliğiyle aşağı doğru yönelen form grafiği, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG yenilgisiyle alarm veren bir probleme dönüştü.

Fransız temsilcisi karşısında 90 dakika boyunca etkisiz bir oyun sergileyen Real Madrid maçı sadece üç şutla tamamlarken, bu denemelerin hiçbiri isabetli değildi.

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Son altı maçtan yalnızca iki galibiyet çıkarabilen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etme tehlikesiyle karşı karşıya. Ligde ise ikinci sıradaki Sevilla'yla puan farkı altıya kadar indi.

Düşüşün bir numaralı sebebi olarak yorgunluk gösteriliyor. As oyuncularını mümkün olduğunca fazla kullanmayı seven Carlo Ancelotti ise, yeterince rotasyon yapmadığı yönündeki eleştirileri kabul etmiyor.

Deneyimli çalıştırıcı, sakatlık veya ceza nedeniyle zorunlu kalmadıkça ilk 11'inde değişikliğe gitmeyeceğini açıkladı. Peki Real Madrid kadrosu geri kalan aylarda bu yükü kaldırıp, sezonun sonunu getirebilecek mi?

Tarih tekerrür edebilir

Takvimde biraz geriye gidip, Ancelotti'nin Real Madrid'in başında olduğu 2014/15 sezonuna göz atalım. Ligde ilk 24 maçta 20 galibiyet ve 60 puanla, en yakıp takipçisi Barcelona'nın dört puan önünde yer alan Real Madrid, sezonun sonunu iyi getirememişti.

Geri kalan 14 haftada 10 puan kaybeden Real Madrid, La Liga şampiyonluğunu Barcelona'ya kaptırmış, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ise Juventus'a boyun eğmişti. Ancelotti o dönemde de as oyuncularına fazla yüklendiği gerekçesiyle eleştiri almıştı.

Sayılar ne diyor?

Avrupa'nın beş büyük liginde ilk sırada yer alan takımları incelediğimizde, Real Madrid ile diğer ekipler arasında net bir fark ortaya çıkıyor.

Sezonun geride kalan bölümünde Real Madrid'in üç oyuncusu toplam 3000 dakikanın üzerinde süre aldı. Diğer dört ligin liderlerinde ise 3000 dakika barajına ulaşan oyuncu yok.

Sınırı 2000 dakikaya çektiğimizde Real Madrid'de sayının sekize çıktığını görüyoruz. 2000 dakikayı geçen oyuncu sayısı; Manchester City'de dokuz, Bayern Münih'te altı, PSG ve Milan'da ise beş.

Ancelotti'nin vazgeçemediği isimlerin başında kaleci Thibaut Courtois ile savunmanın iki temel taşı Militao ve Alaba geliyor. 3000 dakikanın üzerinde oynayan bu üçlüyü Casemiro, Vinicius Junior ve Benzema izliyor.

Real Madrid

Oyuncu

Maç

Toplam süre (dk)

Thibaut Courtois

35

3180

Eder Militao

35

3174

David Alaba

34

3053

Casemiro

34

2871

Vinicius Junior

34

2849

Karim Benzema

30

2536

Toni Kroos

28

2278

Luka Modric

29

2220

Manchester City

Oyuncu

Maç

Toplam süre (dk)

Joao Cancelo

34

2980

Ederson

31

2790

Bernardo Silva

34

2714

Ruben Dias

32

2676

Rodri

29

2422

Aymeric Laporte

25

2135

Raheem Sterling

32

2061

Kyle Walker

24

2052

Kevin De Bruyne

29

2003

PSG

Oyuncu

Maç

Toplam süre (dk)

Kylian Mbappe

33

2749

Presnel Kimpembe

30

2566

Marquinhos

27

2430

Achraf Hakimi

29

2331

Lionel Messi

22

1792

Bayern Münih

Oyuncu

Maç

Toplam süre (dk)

Robert Lewandowski

32

2775

Thomas Müller

33

2638

Manuel Neuer

28

2520

Leroy Sane

32

2293

Joshua Kimmich

25

2169

Niklas Süle

29

2049

Milan

Oyuncu

Maç

Toplam süre (dk)

Theo Hernandez

28

2383

Mike Maignan

25

2280

Sandro Tonali

33

2216

Fikayo Tomori

26

2108

Rafael Leao

28

2008

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