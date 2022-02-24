Real Madrid'de son dönemdeki kötü sonuçların nedeni dar rotasyon mu?
Real Madrid, La Liga'da uzun süredir liderlik koltuğunda yer alsa da, son dönemde alınan istikrarsız sonuçlar taraftarları ve basını düşüşün nedenlerini aramaya itti.
23 Ocak'taki Elche beraberliğiyle aşağı doğru yönelen form grafiği, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG yenilgisiyle alarm veren bir probleme dönüştü.
Fransız temsilcisi karşısında 90 dakika boyunca etkisiz bir oyun sergileyen Real Madrid maçı sadece üç şutla tamamlarken, bu denemelerin hiçbiri isabetli değildi.
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Son altı maçtan yalnızca iki galibiyet çıkarabilen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etme tehlikesiyle karşı karşıya. Ligde ise ikinci sıradaki Sevilla'yla puan farkı altıya kadar indi.
Düşüşün bir numaralı sebebi olarak yorgunluk gösteriliyor. As oyuncularını mümkün olduğunca fazla kullanmayı seven Carlo Ancelotti ise, yeterince rotasyon yapmadığı yönündeki eleştirileri kabul etmiyor.
Deneyimli çalıştırıcı, sakatlık veya ceza nedeniyle zorunlu kalmadıkça ilk 11'inde değişikliğe gitmeyeceğini açıkladı. Peki Real Madrid kadrosu geri kalan aylarda bu yükü kaldırıp, sezonun sonunu getirebilecek mi?
Tarih tekerrür edebilir
Takvimde biraz geriye gidip, Ancelotti'nin Real Madrid'in başında olduğu 2014/15 sezonuna göz atalım. Ligde ilk 24 maçta 20 galibiyet ve 60 puanla, en yakıp takipçisi Barcelona'nın dört puan önünde yer alan Real Madrid, sezonun sonunu iyi getirememişti.
Geri kalan 14 haftada 10 puan kaybeden Real Madrid, La Liga şampiyonluğunu Barcelona'ya kaptırmış, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ise Juventus'a boyun eğmişti. Ancelotti o dönemde de as oyuncularına fazla yüklendiği gerekçesiyle eleştiri almıştı.
Sayılar ne diyor?
Avrupa'nın beş büyük liginde ilk sırada yer alan takımları incelediğimizde, Real Madrid ile diğer ekipler arasında net bir fark ortaya çıkıyor.
Sezonun geride kalan bölümünde Real Madrid'in üç oyuncusu toplam 3000 dakikanın üzerinde süre aldı. Diğer dört ligin liderlerinde ise 3000 dakika barajına ulaşan oyuncu yok.
Sınırı 2000 dakikaya çektiğimizde Real Madrid'de sayının sekize çıktığını görüyoruz. 2000 dakikayı geçen oyuncu sayısı; Manchester City'de dokuz, Bayern Münih'te altı, PSG ve Milan'da ise beş.
Ancelotti'nin vazgeçemediği isimlerin başında kaleci Thibaut Courtois ile savunmanın iki temel taşı Militao ve Alaba geliyor. 3000 dakikanın üzerinde oynayan bu üçlüyü Casemiro, Vinicius Junior ve Benzema izliyor.
Real Madrid
Oyuncu
Maç
Toplam süre (dk)
Thibaut Courtois
35
3180
Eder Militao
35
3174
David Alaba
34
3053
Casemiro
34
2871
Vinicius Junior
34
2849
Karim Benzema
30
2536
Toni Kroos
28
2278
Luka Modric
29
2220
Manchester City
Oyuncu
Maç
Toplam süre (dk)
Joao Cancelo
34
2980
Ederson
31
2790
Bernardo Silva
34
2714
Ruben Dias
32
2676
Rodri
29
2422
Aymeric Laporte
25
2135
Raheem Sterling
32
2061
Kyle Walker
24
2052
Kevin De Bruyne
29
2003
PSG
Oyuncu
Maç
Toplam süre (dk)
Kylian Mbappe
33
2749
Presnel Kimpembe
30
2566
Marquinhos
27
2430
Achraf Hakimi
29
2331
Lionel Messi
22
1792
Bayern Münih
Oyuncu
Maç
Toplam süre (dk)
Robert Lewandowski
32
2775
Thomas Müller
33
2638
Manuel Neuer
28
2520
Leroy Sane
32
2293
Joshua Kimmich
25
2169
Niklas Süle
29
2049
Milan
Oyuncu
Maç
Toplam süre (dk)
Theo Hernandez
28
2383
Mike Maignan
25
2280
Sandro Tonali
33
2216
Fikayo Tomori
26
2108
Rafael Leao
28
2008