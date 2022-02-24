Real Madrid'de son dönemdeki kötü sonuçların nedeni dar rotasyon mu?

Real Madrid, La Liga'da uzun süredir liderlik koltuğunda yer alsa da, son dönemde alınan istikrarsız sonuçlar taraftarları ve basını düşüşün nedenlerini aramaya itti.

23 Ocak'taki Elche beraberliğiyle aşağı doğru yönelen form grafiği, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG yenilgisiyle alarm veren bir probleme dönüştü.

Fransız temsilcisi karşısında 90 dakika boyunca etkisiz bir oyun sergileyen Real Madrid maçı sadece üç şutla tamamlarken, bu denemelerin hiçbiri isabetli değildi.

Son altı maçtan yalnızca iki galibiyet çıkarabilen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etme tehlikesiyle karşı karşıya. Ligde ise ikinci sıradaki Sevilla'yla puan farkı altıya kadar indi.

Düşüşün bir numaralı sebebi olarak yorgunluk gösteriliyor. As oyuncularını mümkün olduğunca fazla kullanmayı seven Carlo Ancelotti ise, yeterince rotasyon yapmadığı yönündeki eleştirileri kabul etmiyor.

Deneyimli çalıştırıcı, sakatlık veya ceza nedeniyle zorunlu kalmadıkça ilk 11'inde değişikliğe gitmeyeceğini açıkladı. Peki Real Madrid kadrosu geri kalan aylarda bu yükü kaldırıp, sezonun sonunu getirebilecek mi?

Tarih tekerrür edebilir

Takvimde biraz geriye gidip, Ancelotti'nin Real Madrid'in başında olduğu 2014/15 sezonuna göz atalım. Ligde ilk 24 maçta 20 galibiyet ve 60 puanla, en yakıp takipçisi Barcelona'nın dört puan önünde yer alan Real Madrid, sezonun sonunu iyi getirememişti.

Geri kalan 14 haftada 10 puan kaybeden Real Madrid, La Liga şampiyonluğunu Barcelona'ya kaptırmış, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ise Juventus'a boyun eğmişti. Ancelotti o dönemde de as oyuncularına fazla yüklendiği gerekçesiyle eleştiri almıştı.

Sayılar ne diyor?

Avrupa'nın beş büyük liginde ilk sırada yer alan takımları incelediğimizde, Real Madrid ile diğer ekipler arasında net bir fark ortaya çıkıyor.

Sezonun geride kalan bölümünde Real Madrid'in üç oyuncusu toplam 3000 dakikanın üzerinde süre aldı. Diğer dört ligin liderlerinde ise 3000 dakika barajına ulaşan oyuncu yok.

Sınırı 2000 dakikaya çektiğimizde Real Madrid'de sayının sekize çıktığını görüyoruz. 2000 dakikayı geçen oyuncu sayısı; Manchester City'de dokuz, Bayern Münih'te altı, PSG ve Milan'da ise beş.

Ancelotti'nin vazgeçemediği isimlerin başında kaleci Thibaut Courtois ile savunmanın iki temel taşı Militao ve Alaba geliyor. 3000 dakikanın üzerinde oynayan bu üçlüyü Casemiro, Vinicius Junior ve Benzema izliyor.

Real Madrid

Oyuncu Maç Toplam süre (dk) Thibaut Courtois 35 3180 Eder Militao 35 3174 David Alaba 34 3053 Casemiro 34 2871 Vinicius Junior 34 2849 Karim Benzema 30 2536 Toni Kroos 28 2278 Luka Modric 29 2220

Manchester City

Oyuncu Maç Toplam süre (dk) Joao Cancelo 34 2980 Ederson 31 2790 Bernardo Silva 34 2714 Ruben Dias 32 2676 Rodri 29 2422 Aymeric Laporte 25 2135 Raheem Sterling 32 2061 Kyle Walker 24 2052 Kevin De Bruyne 29 2003

PSG

Oyuncu Maç Toplam süre (dk) Kylian Mbappe 33 2749 Presnel Kimpembe 30 2566 Marquinhos 27 2430 Achraf Hakimi 29 2331 Lionel Messi 22 1792

Bayern Münih

Oyuncu Maç Toplam süre (dk) Robert Lewandowski 32 2775 Thomas Müller 33 2638 Manuel Neuer 28 2520 Leroy Sane 32 2293 Joshua Kimmich 25 2169 Niklas Süle 29 2049

Milan

Oyuncu Maç Toplam süre (dk) Theo Hernandez 28 2383 Mike Maignan 25 2280 Sandro Tonali 33 2216 Fikayo Tomori 26 2108 Rafael Leao 28 2008

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