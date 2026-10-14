Real Madrid, çarşamba günü AS Roma'yı sıra dışı bir mücadele sonunda mağlup etti. Marten de Roon ve Donyell Malen'in (2) golleri, Kylian Mbappé'nin aradaki beraberlik golünü etkisiz bırakacak gibi görünüyordu. Ancak Real, maçın son 15 dakikasında üç kornerden üç kez acımasızca gol buldu. Eski takımına karşı mücadele eden José Mourinho'nun ekibi böylece 3-4 kazandı.

İtalya'da iyi bir performans sergileyen Roma, formunu Real Madrid karşısına da taşıdı ve maçın başlarında rakibine birkaç tehlikeli pozisyon yaşattı. Madrid ekibi bu pozisyonları gol yemeden atlatacak gibi görünüyordu. Ancak Matías Soulé, De Roon'u boş alanda buldu; Hollandalı oyuncu ceza sahasının hemen dışından çektiği şutla, topun Madridli bir oyuncunun bacağına da çarpmasının ardından ağları buldu: 1-0.

Yalnızca birkaç dakika sonra Malen de gecedeki ilk golüne yaklaştı. Şutu Courtois'nın altından ağlara girecek gibi görünse de topun üstten falso alması, Belçikalı kalecinin son anda topu kontrol etmesini sağladı. Kısa süre sonra beraberlik golü de beklenmedik bir anda geldi. Mbappé, yön değiştiren şutuyla Pierluigi Gollini'ye şans tanımadı: 1-1.

Son derece keyifli geçen mücadelede tempo yüksekti ve tehlike hiç eksik olmadı. Real Madrid, yarım saatlik bölümün ardından Marc Cucurella ile golü bulmalıydı. Başarılı bir driplingin ardından Gollini ile karşı karşıya kalan sol bekin vuruşunda top, dünya şampiyonunun şutu kaleyi bulmayınca büyük bir rahatlama yaşayan kalecinin yanından dışarı çıktı.

İkinci yarı Roma için kötü bir haberle başladı. İlk çeyrek saatin ardından Manu Koné'yi kaybeden takımda Paulo Dybala da kas sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Arjantinlinin yerine giren Rodrigo Mora'nın maça damgasını vurması beş dakika bile sürmedi. Portekizli oyuncu akıllı bir pasla Malen'i buldu; Malen'in şutu Federico Valverde'ye çarparak Courtois'yı geçti: 2-1.

Roma için işler daha da güzelleşti. 2-1'den yaklaşık beş dakika sonra Soulé, Malen'e savunmayı yaran bir ara pası göndererek kalitesini gösterdi. Malen, Courtois'yı ters köşeye yatırıp bitirici vuruşu yaptı. İlk anda ofsayt bayrağı kalksa da Valverde'nin geç çıkması nedeniyle ofsayt olmadığı anlaşıldı: 3-1.

Real Madrid baskıyı iyice artırdı ve birçok tehlikeli pozisyon buldu. Geçen yaz Roma'ya transfer olmaya çok yaklaşan Endrick, topu sürerek ceza sahasına girdi ancak Gollini tarafından son anda durduruldu. Sakatlanan Mile Svilar'ın yerine kaleye geçen Gollini, ardından Mbappé'nin şutunu bacaklarıyla çıkardı.

Stadio Olimpico'daki taraftarlar kutlamaya hazırlanıyordu ancak sonunda büyük bir hayal kırıklığıyla evlerine döneceklerdi. Bu sezon yedekten gelerek değerini bir kez daha gösteren Espí, kornerin ardından Gollini'nin pek güven vermeyen kaleciliğinden yararlanıp topu ağlara dokundu: 3-2.

Real Madrid bir sonraki kornerden de gol buldu. Arda Güler'in kullandığı kornerde topu, oyuna girdikten sonra mükemmel bir performans sergileyen Endrick'in kafasına gönderdiği ortada, Endrick'in kafa vuruşu Gollini için fazla güçlüydü. Gerçekten çılgınca geçen son bölümde Real, yine bir kornerden 3-4'ü buldu. Golü atan isim, eski Romalı Antonio Rüdiger oldu.



