NE OLDU? Asensio, Madrid'in Pazar günü Mallorca karşısında rahat bir deplasman galibiyeti elde ettiği maça yedek kulübesinde başladı ve oyuna dahil olmadı.

Ancelotti, ikinci yarıda onu oyuna almadı ve İspanyol oyucu, sinirden deliye döndü ve şişesini yere atıp etrafına tekmeler savurdu.

Geçtiğimiz yıllarda daha iyi performans sergileyen ve önemli bir oyuncu olan Asensio, şimdilik gözden düşmüş gibi görünüyor.

NE DEDİLER: Ancelotti gazetecilere şunları söyledi: “Evet [Asensio] kızgın ve ona katılıyorum.

"Normaldir, oynamak ve kendisini önemli hissetmek istiyor. Bu dönemde takımda en çok etkilenen oyuncu oldu.

"Ve bunu dikkate alıyorum. Öfkesine tamamen katılıyorum, hiçbir şey olmaz."

BÜYÜK RESİM: Asensio, bu sezon Santiago Bernabeu'da tüm müsabakalarda sadece 17 dakika oynadı ve dört kez kullanılmayan bir yedek oyuncu oldu.

DAHA FAZLASI: İspanyol oyuncunun, bu yaz kulüpten ayrılma isteğinde olduğu çokça konuşuldu ve Arsenal, Liverpool ve Milan'ın onu transfer etmek istediği yönünde haberler yapıldı.

30 Haziran 2023'te sona erecek olan Madrid'deki mevcut sözleşmesi, ona ocak ayında potansiyel talipleriyle ön sözleşme imzalama hakkı veriyor.

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