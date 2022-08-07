Kulüp efsaneleri arasına giren Brezilyalı yıldız bu yaz takımdan ayrılmıştı.

Uzun süredir Marcelo'nun sırtına görmeye alıştığımız 12 numaralı formayı artık sağ bek Alvaro Odriozola giyecek.

2007'de Fluminense'den Real Madrid'e transfer olan Marcelo aradan geçen 15 yılda tam 25 kupa kaldırarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

Sözleşmesi biten Marcelo'ya özel bir törenle veda eden Real Madrid'de 12 numarayı kimin alacağı merak konusuydu.

Eski numarasını Ceballos almıştı

Real Madrid'deki ilk dört sezonunda 19 numarayı giyen Odriozola geçen sezon Serie A ekibi Fiorentina'ya kiralandı. 26 yaşındaki sağ bekin yokluğunda 19 numarayı Dani Ceballos sırtına geçirdi.

İspanya Futbol Federasyonu kadrodaki tüm profesyonel oyuncuların 1 ile 25 arasında bir numara giymesini zorunlu kılıyor.

Geçen sezon 25 numarayla izlediğimiz Eduardo Camavinga'nın ise Luka Jovic'in ayrılmasıyla boşa çıkan 16 numaraya geçmesi bekleniyor.

Fiorentina'dan Real'e dönen Odriozola da bu nedenle boşta kalan tek numara olan 12'yi seçti.

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Real Madrid'de 12 numarayı kimler giydi?

Marcelo, 1951-1971 yılları arasında bu numarayı taşıyan Eduardo Sobrado'nun ardından 12 numarayı en uzun süre giyen isim.

12 numarayı Sobrado'dan devralan Pedro de Felipe, Real Madrid'deki beşinci ve son La Liga şampiyonluğunu bu formayla yaşamıştı.

Kulüp tarihinde; Chendo, Dejan Petkovic, Ivan Campo gibi isimlerin de giydiği 12 numarayı kullanan tek kaleci ise Agustin (1985/86).