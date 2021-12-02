Real Madrid'de kulübeye mahkum olan Isco, Granada maçındaki çıkışının bedelini ödüyor

2018'den bu yana adeta duvara çarpan ve oynadığı futbolla geçmişteki performansını mumla aratan Isco'nun Real Madrid'deki geleceği parlak gözükmüyor.

Zinedine Zidane'ın tekrar takımın başına geçmesiyle Isco'nun da kendine geleceğini düşünenlerin sayısı fazlaydı. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi.

Fransız teknik adamın uyandıramadığı Isco'nun yıldızı, bu yaz takımın başına geçen eski hocası Carlo Ancelotti'yle de bir türlü barışmadı.

Neler yaşandı?

Real Madrid'in 21 Kasım'da Granada'yı deplasmanda 4-1 yendiği maçta yaşananlar epey konuşulmuştu. İkinci yarıda birlikte ısınmaya başlayan üç oyuncudan Luka Jovic ile Eduardo Camavinga aynı anda oyuna dahil olurken, yardımcı antrenör Davide Ancelotti, Isco'dan ısınmaya devam etmesini istedi.

Oyuna alınmadığı için sinirlenen Isco ise ısınmayı bırakarak kulübeye geri döndü. Carlo Ancelotti ilerleyen dakikalarda Isco'yu oyuna alsa da, İspanyol oyuncu bu hareketin faturasını takip eden maçlarda ödedi.

Sakatlığı bulunmayan ve antrenmanlara katılmayı sürdüren Isco; Sheriff, Sevilla ve Athletic Bilbao maçlarında bırakın oyuna girmeyi, ısınmaya dahi gönderilmedi.

İpler koptu

Ancelotti, Granada maçının ardından Isco'yla aralarında problem bulunmadığını söylemişti. Ancak İtalyan teknik adamın Real Madrid'deki ilk döneminde de birlikte çalışan ikilinin ilişkisi zedelenmiş gibi gözüküyor.

Marca'da yer alan habere göre; Isco'nun Ocak ayında takımdan ayrılması en olası ihtimal. Bir yıl önce ara transferde takımdan ayrılmak isteyen Isco'nun bu talebi geri çevrilmişti.

Bu kez Real Madrid de Isco ısrarında vazgeçmeye daha yakın. Son sekiz maçta toplam 11 dakika süre alan Isco'yu sezonun ikinci yarısında yeni bir formayla izleyebiliriz.