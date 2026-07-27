Real Madrid, bir dizi güçlü transferle transfer piyasasını hareketlendirmekle yetinmedi; artık daha az zor olmayan bir başka mücadeleyi de vermek zorunda kalıyor: mevcut kadrosunu yeniden yapılandırmak. Kulübün daha fazla transferi bitirmeye yaklaşmasıyla birlikte, bir grup oyuncudan kurtulmak zorunlu bir adım hâline geldi; bu da spor yönetimini yeni sezon başlamadan önce takımın tüm görünümünü değiştirebilecek kritik kararlarla karşı karşıya bırakıyor.

Real Madrid, başında Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries ve Ibrahima Konaté'nin bulunduğu bir dizi öne çıkan isimle kadrosunu güçlendirmeyi başardı ve böylece takımın hedefleri daha da yükseldi.

Kulüp hâlâ daha fazla takviye eklemeyi planlıyor; zira Yan Diomandé ile anlaşma neredeyse kesinleşmiş durumda, kulüp yetkilileri ise nihayet Rodri'yi kadroya katmanın José Mourinho'nun projesindeki son parça olduğuna ikna oldu.

Ancak bu planın uygulanması, pazarlığa açık olmayan temel bir şarta bağlı: Herhangi bir yeni transferi tamamlamadan önce bir grup oyuncudan vazgeçmek. İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre durum böyle.

Spor yönetimi için asıl zorluk yeni oyuncular katmak değil, takımın çeşitli mevkilerini kapsayan karmaşık bir gönderme operasyonunu hayata geçirmek.

Mourinho ideal kadrosunun hatlarını çizmiş olsa da, buna ulaşmak zor kararlar almayı gerektiriyor; ister teknik planlarına dâhil olmayan oyuncular, ister düzenli oynama dakikalarına ihtiyaç duyan genç yetenekler, ister satışları kalan stratejik transferleri tamamlamak için gereken nakdi sağlayabilecek isimler olsun.

Getty Images

Asensio: İlk kurbanlardan

Raúl Asensio, mevcut transfer döneminde Real Madrid'den ayrılmaya en yakın isim olarak görülüyor.

Bu durum, İspanyol savunmacının yaz tatili boyunca gösterdiği büyük çabaya rağmen yaşanıyor; zira Mourinho'yu kalabilme kapasitesine ve kendisi açısından son derece zor görünen bir sezonun dengesini değiştirebileceğine ikna etmek amacıyla yoğun bir fiziksel programdan geçti.

Ancak Portekizli teknik adamın görüşü tamamen farklı; yeni bir stoper transferini önceliklerinin arasına koyuyor ve takımın bu mevkide yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Bu da kulübün ayrılığını tamamlamak için en iyi formülü aradığı bir ortamda Asensio'yu ayrılığa birinci aday hâline getiriyor.

Camavinga: Her şeyi değiştirebilecek transfer

Orta sahada tüm gözler, özellikle Premier Lig'de kulüplerin ilgisini en çok çeken Real Madrid oyuncularından biri olmaya devam eden Eduardo Camavinga'ya çevrilmiş durumda.

Kulüp, onu büyük bir bedel karşılığında satmanın, Mourinho'nun yeni projesinde temel bir unsur olarak gördüğü orta saha oyuncusunun transferini tamamlamayı büyük ölçüde kolaylaştırabileceğini biliyor.

Fransız millî oyuncunun sözleşmesi 2029 yazına kadar sürse ve teknik adam ayrılığı için baskı yapmasa da, oyuncu artık dokunulmaz isimler listesinde yer almıyor; özellikle az forma şansı bulduğu ve seviyesinin düştüğü bir sezonun ardından.

Bununla birlikte Real Madrid, ancak onun teknik ve piyasa değerine uygun bir teklif gelmesi hâlinde ondan vazgeçmeyi kabul edecek.

Getty Images

Gonzalo denklemi değiştiriyor

Hücum hattı, yeni sezon hazırlık döneminde ani bir dönüşüme sahne oldu. Birkaç teklif almasının etkisiyle ayrılmaya yakın olan Gonzalo hakkında Mourinho, takımın onun özelliklerine sahip başka bir forvet bulunmadığına ikna olduktan sonra tutumunu tamamen değiştirdi.

Portekizli teknik adam, Gonzalo'nun savunmacıları geri çekilmeye zorlayabilen, hava toplarında üstünlük sağlayan ve maçların doğrudan bir oyun tarzı gerektirdiği durumlarda farklı hücum çözümleri sunabilen gerçek bir santrfor olduğunu düşünüyor.

Bu nedenle Mourinho, geçen sezon yeterli fırsat bulamamış ve Kylian Mbappé'nin tek doğal alternatifi olmuş olmasına rağmen, onu kalmaya ikna etmeye çalışıyor.

Endrick ve Mastantuono kiralık seçeneğiyle karşı karşıya

Gonzalo'yu elde tutma kararı, kendisini bir kez daha mevkisi için güçlü bir rekabetle karşı karşıya bulan Endrick'in durumuna doğrudan yansıdı.

Brezilyalı forvet, gelişimini sürdürmek için sürekli forma şansı bulmaya ihtiyaç duyuyor; bu nedenle mevcut durum devam ederse, gelişiminin önemli bir aşamasında kariyeri durma noktasına gelmesin diye kiralık verilmesi kuvvetle gündeme gelen bir seçenek gibi görünüyor.

Aynı durum, ilk antrenmanlardan itibaren Mourinho üzerinde harika bir izlenim bırakan ve Real Madrid'in kendisiyle anlaşmasına yol açan yeteneğe sahip olduğunu teyit eden Arjantinli Franco Mastantuono için de geçerli.

Kulüp içinde büyük bir güven görmesine rağmen, ona düzenli oynama fırsatı vermek ve "Santiago Bernabéu"ya dönmeden önce gerekli tecrübeyi kazandırmak amacıyla kiralanması fikri ivme kazanmaya başladı.

Getty Images

Nico Paz dersi yolu çiziyor

Valdebebas'ın içinde yetkililer, Real Madrid akademisinden ayrılıp kulübün dışında yeni bir deneyim yaşadıktan sonra dikkat çekici biçimde gelişen Nico Paz'ın tecrübesini sürekli hatırlıyor.

Bu deneyim, genç yeteneklerle ilgili örnek alınan bir model hâline geldi; zira kulüp yetkilileri, sürekli oynamanın oyuncuların gelişimini hızlandırmanın en iyi yolu olduğuna inanıyor.

Bu nedenle aynı mantık Mastantuono için de düşünülmeye başlandı; kimse onun potansiyelinden şüphe etmiyor, ancak ortaya konan soru, yeteneğini geliştirmek için yeterli oynama dakikalarını bulabileceği en uygun yerin neresi olduğu.

Sonuçta José Mourinho'nun, teknik tercihlerinin yaz transfer döneminde Real Madrid içindeki en karmaşık dosyalardan birini yaratmaya katkıda bulunmasının ardından, bu çıkmazı çözmesi gerekecek.