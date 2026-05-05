Real Madrid'de kaos: Rüdiger takım arkadaşına sertçe bağırdı; Mbappé de çığlık attı

Antonio Rüdiger, Real Madrid'in soyunma odasında ortalığı karıştırdı. Alman stoper, bir takım arkadaşıyla açıkça tartıştı ve bu olayın sorumlusu olarak gösterildi. The Athletic'in haberine göre, daha sonra tüm takıma özür dilemek zorunda kaldı.

Real Madrid'in oyuncu kadrosunda gerginlik hakim. İspanya'daki çeşitli medya kuruluşları Pazartesi günü, takımın Kylian Mbappé'nin sakatlığından kulüpte değil, bir yatta iyileşmesini kabul edilemez bulduğunu bildirdi.

The Athletic'in haberinden, Mbappé'nin son zamanlarda başka bir şekilde de kendini sevimsiz hale getirdiği ortaya çıkıyor. Kısa bir süre önce, Álvaro Arbeloa'nın bir asistanına sert sözlerle seslendi.

Bu kişi, bir antrenman maçında Fransız oyuncuyu ofsayt olarak işaretlemiş, bunun üzerine Mbappé çılgına dönmüştü.

Şimdi de bu saygın Amerikan gazetesi, Rüdiger'in de uygunsuz davranışlarda bulunduğunu bildiriyor. Gazete, Rüdiger'in bir antrenmanın ardından kavga çıkarmaya çalıştığını iddia ediyor.

Rüdiger özür diledi ve geçen Cuma günü evinde tüm takım ve aileleri için bir barbekü partisi düzenledi.

Real Madrid oyuncuları, Mbappé ve Rüdiger'in kulüpten herhangi bir iç ceza almamış olmasını oldukça dikkat çekici buluyor.