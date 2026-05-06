Real Madrid'de kaos: Rüdiger bu as oyuncunun yüzüne tam bir yumruk attı

Miguel Díaz, ülkenin en büyük ikinci radyo istasyonu olan COPE'de, Antonio Rüdiger'in soyunma odasında Alvaro Carreras'ın yüzüne yumruk attığını bildirdi.

Salı günü The Athletic, Alman savunma oyuncusunun Real Madrid'in soyunma odasında şiddetli bir tartışma çıkardığını belirten geniş bir haber yayınlamıştı.

Amerikan medya kuruluşu, Rüdiger'in bir takım arkadaşına öfkelendiğini, ardından da boyun eğip özür dilemek zorunda kaldığını iddia etmişti.

Şimdi COPE bir adım daha ileri gidiyor: Rüdiger, takımın as sol bekçisi Carreras'ın yüzüne vurdu.

Almanya milli takım oyuncusu, davranışından dolayı kulüpten herhangi bir ceza almadı. The Athletic'e göre bu durum, takım içinde şaşkınlıkla karşılandı.