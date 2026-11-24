Real Madrid'de taktiksel bir anlaşmazlığın ilk işaretleri belirmeye başladı. Arda Güler'in sahadaki mevkisini belirleme isteği, genç Türk oyuncunun yeteneklerini, tercih ettiği bölgeden uzaklaştırmayı gerektirse bile farklı görevlerde kullanmak isteyen José Mourinho'nun anlayışıyla çatıştı. Bu durum, Portekizli teknik adamın planlarında oyuncunun rolünün geleceğine dair soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

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Haber sitesi Foot MercatoFoot Mercato'ya göre Güler, orta sahada geride oynamaktan duyduğu rahatsızlığı Mourinho'ya doğrudan iletti. Teknik adam, oyuncuyu zaman zaman Bernardo Silva ya da Eduardo Camavinga'nın üstlendiği rollere benzer şekilde, oyun kurma ve savunmaya destek konusunda daha fazla sorumluluk yükleyen bir görevde kullanmıştı. Oysa genç oyuncu daha ileri bölgelerde hareket etmeyi tercih ediyor.

Bu görüş ayrılığı, Güler'in Eflatun-Beyazlılar'da parlak bir dönem geçirdiği bir zamana denk geldi. Genç oyuncu son haftalarda kadrodaki yerini sağlamlaştırmayı başardı ve tercih sıralamasında Brahim Díaz ile Endrick'in önüne geçti. Yine de Kylian Mbappé ve Jude Bellingham gibi vazgeçilmez isimlerin gerisinde kalmaya devam ediyor. Bu gelişme, Mourinho'nun oyuncunun potansiyeline duyduğu güveni yansıtırken onu teknik adamın beklentilerine uyum sağlama sınavıyla da karşı karşıya bırakıyor.

Milli oyuncu, sol ayağını kullanarak içeri kat edebildiği, hücumların temposunu kontrol edip pozisyon üretebildiği sağ kanatta oynamayı tercih ediyor. Hücum bölgelerinden uzaklaşıp pres yapmayı ve top kapmayı gerektiren savunma görevleriyle meşgul olmak ise istediği bir şey değil.

Bu rol, Güler'e teknik becerilerini sergilemesi ve oyun kurma ile rakip kaleyi doğrudan tehdit etme yeteneklerine uygun şekilde hatlar arasında hareket etmesi için daha geniş bir alan sağlıyor.

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Ancak Mourinho, oyuncuyu tek bir mevkiye hapsetmeye hazır görünmüyor. Portekizli çalıştırıcı, özellikle hücum oyuncuları ile orta saha oyuncuları arasında görev dağılımı yapma ihtiyacı düşünüldüğünde, oyuncunun çok yönlülüğünü takım içinde dengeyi sağlamak için değerlendirilebilecek bir avantaj olarak görüyor.

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Portekizli teknik adama göre Güler'in farklı görevleri yerine getirebilmesi, kadrosunda ek seçenekler sunuyor ve birbirinden farklı maçların gerekliliklerine yanıt vermesine yardımcı oluyor.

Bu durum, Celta Vigo maçının son dakikalarında açıkça görüldü. Güler, belirgin şekilde hücum ağırlıklı bir kadroda, orta sahada Bellingham'ın yanında daha geride görev yaptı.

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Bu rol, oyuncunun tercih ettiği mevkiden farklı olsa da tercih sahada etkili olduğunu kanıtladı ve Mourinho'ya Türk oyuncudan sağ kanat dışında da yararlanılabileceğine dair somut bir örnek sundu.