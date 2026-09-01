Real Madrid'de "istisnalar" dönemi sona erdi: Mourinho 5 katı kuralla sözünü geçiriyor

José Mourinho, Real Madrid içinde hızla imzasını atmaya başladı. Portekizli teknik direktör, takımın yönetim biçiminde belirgin değişiklikler yaparak disiplin ve sıkı çalışmayı önceliklerinin başına koydu; amacı ise hayal kırıklığıyla geçen iki sezonun ardından soyunma odası kültürünü yeniden inşa etmek.

Gazeteci José Félix Díaz'ın açıklamalarına göre, Mourinho Real Madrid içinde bir dizi katı kuralı yeniden yürürlüğe koydu. Bunların en dikkat çekeni, belirlenen antrenman saatine geç kalan herhangi bir oyuncunun grup çalışmasından uzaklaştırılması, spor salonunda antrenman yapmaya zorlanması ve bir sonraki maçtan da kadro dışı bırakılmasıydı.

Portekizli teknik direktör, oyunculara gecikme nedeniyle uygulanan ve 200 ile 300 euro arasında değişen basit para cezası sistemini kaldırdı. Bu cezaların, yüksek maaşlar alan oyuncular için gerçek bir caydırıcılık taşımadığını değerlendirdi ve bunun yerine doğrudan çalışma ve katılımla bağlantılı cezaları tercih etti.

Mourinho ayrıca oyuncuların iyileşme programlarını tamamlamak için kulüp tesislerinde kalmaları gerektiğinin de altını çizdi. Öğleden sonra rehabilitasyon programını tamamlaması gereken bir oyuncunun, tedavisini Valdebebas dışında herhangi bir yerde sürdürmesi artık kendisi için kabul edilemez hale geldi.

Teknik direktörün kuralları beslenme düzenine de uzandı. Oyuncularla kulüp içindeki beslenme uzmanı arasındaki ilişki değişti; belirlenen beslenme programına uymak, oyunculara ne yiyeceklerini seçme özgürlüğü bırakmak yerine, çalışma sisteminin temel bir parçası haline geldi.

Soyunma odasında güven

Yeni kuralların katılığına rağmen, mevcut verilere göre Real Madrid oyuncuları Mourinho'nun taleplerine ve taktiksel fikirlerine olumlu bakıyor; bu da antrenmanlar ve maçlar sırasındaki bağlılık düzeyine yansıdı.

Portekizli teknik direktör, disiplini yeniden tesis etmenin teknik yönden ayrı bir hedef olmadığını, aksine takımı sahada daha büyük bir bütünlük ve dengeye kavuşturma projesinin bir parçası olduğunu düşünüyor.

Mourinho aynı zamanda Real Madrid yıldızları arasındaki uyumu geliştirmeye ve rolleri, takımın yalnızca bireysel yeteneklere dayanmak yerine daha kolektif bir performans sergilemesine yardımcı olacak şekilde yeniden dağıtmaya çalışıyor.

Bu değişiklikler, Real Madrid'in taraftarlarının beklentilerini karşılamayan iki sezonu geride bırakmaya çalıştığı bir dönemde geliyor; kulüp, Mourinho'nun kişiliğine, tecrübesine ve soyunma odasında yüksek standartlar dayatma yeteneğine bel bağlıyor.

Sezona olumlu bir başlangıç yaptıktan sonra, Portekizli teknik direktörün önündeki en büyük mücadele, aynı disiplin ve çalışma düzeyini önümüzdeki aylar boyunca korumak ve yeni kuralları takım içinde kalıcı bir kültüre dönüştürmek olacak. Böylece Real Madrid'e rekabetçi kimliğini yeniden kazandırıp tüm kupalarda mücadele etme şansını da artırmayı hedefliyor.